Entrevista GLP. Diego Giuliano: “Yo le creo a Francos cuando dice que Milei no entiende la política”

–Diputado, me gustaría conocer qué lectura hace de la llegada de Guillermo Francos como jefe de gabinete en reemplazo de Nicolás Posse, que presentó la renuncia por pedido de Javier Milei.

Bueno, hay dos cosas para analizar. La primera es que están disolviendo el Ministerio del Interior, que es el primer ministerio que existió en la Argentina después de la Organización Nacional en 1853. Es un ministerio que está en la Constitución original de la Argentina, porque la Argentina se entiende como un país federal, en donde las relaciones entre el gobierno central y las provincias son esenciales a la hora de promover el bienestar general... los objetivos del Preámbulo. Con lo cual, la disolución del Ministerio del Interior es nada más que la formalización de una política de Estado, que en este caso ha encarado el gobierno actual, que es tratar a las provincias como si fueran extranjeras. Es decir, ya no hay más interior en la Argentina.

–¿Le parece que para el gobierno el interior no existe?

El interior no existe, y hay pruebas acabadas de eso. La primera es la desaparición del Fondo Compensador del Transporte en el interior del país y la duplicación del mismo fondo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, duplican uno y eliminan otro, el del interior justamente. La desaparición del Fondo de Incentivo Docente. La cancelación de todas las transferencias que tienen que ver con las cajas de jubilaciones provinciales. Y la paralización de la obra pública en todo el país. Todo esto indica que tenía que concluir con hacer desaparecer al Ministerio del Interior, en función de que no hay política hacia el interior.

–Sí, realmente es llamativo. Por primera vez en la historia, como usted bien señalaba, no vamos a tener Ministerio del Interior. Pero también me resultaron llamativas las declaraciones de Guillermo Francos, quien dijo que el Presidente lo eligió a él porque la política argentina “se le hace complicada, no la entiende”. ¿Qué le parece esto? ¿Qué análisis hace al respecto?

Es muy probable que eso sea verdad. Vamos a creerle a Francos en eso. Vamos a creerle. Hay muchas cosas en donde es muy difícil creerle. Pero en esa, le creo.

El tema más importante fue que lo que se llamó, o lo que se intentó llamar el Pacto de Mayo, fracasó rotundamente. Y eso tiene un significado y un impacto político. Quizás estas movidas sean la consecuencia del fracaso del Pacto de Mayo, de que no haya salido una ley del Congreso todavía, en función de los problemas que el gobierno nacional ha planteado con las provincias.

El Congreso de la Nación, si bien está en Buenos Aires, tiene su sede en Buenos Aires, está compuesto por el interior del país, por todos los integrantes de las representaciones provinciales. Y en la Argentina hay que interpretar algo que es cierto: todos somos interior en la Argentina. Todos somos interior. Incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tiene el tratamiento de una provincia. Entonces, esta visión tan sesgada, bueno, terminó como terminó: con un Pacto de Mayo que fracasa.

Y este tratamiento que les dan a las provincias argentinas, hasta anecdóticamente está visto, cuando el gobierno pretendía darles a los gobernadores que firmaran el Pacto de Mayo la Orden de Mayo, una especie de condecoración que por la ley nacional que crea la Orden de Mayo solamente se les da a los extranjeros. Y creo que ahí está simbólicamente lo que está sucediendo: se trata a las provincias como si fueran de otro país.

–¿Qué le parece la inminente llegada de Federico Sturzenegger al gabinete? Lo confirmó Guillermo Francos, lo confirmó también el presidente Javier Milei.

Y, se está blanqueando una situación. Quienes conducían desde las sombras ahora pasan a la escena. La verdad que yo no quiero abrir un juicio sobre las personas, sino sobre las

funciones. Nosotros a Sturzenegger lo hemos visto. Lo hemos visto en la Argentina. No es alguien de quien no se hayan conocido su impacto, sus decisiones. Él es el autor de la Ley de Bases. Él es el que coordinó la Ley de Bases, porque se filmó en un video mostrando la Ley de Bases, que es una especie de corte y pegue y la verdad que todo indica que es una ley que se elaboró por encargo.

Todavía no asumió; sí sabemos lo que hizo, sí sabemos qué redactó o qué coordinó. Es muy difícil creer que venga con una solución distinta de lo que ha sido su trayectoria.