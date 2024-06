Incendio en Laferrere: ¿qué confirmaron las pericias?

Las pericias realizadas en la casa incendiada de Laferrere donde murieron una mujer y su hijo aseguraron que el fuego fue intencional y que las víctimas fallecieron encerradas.

La investigación llevada a cabo por el fiscal Matías Folino apunta contra Pedro Fernández, padre de León de 7 años y ex pareja de Macarena Sorrentino, quien permanece detenido por privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

La autopsia reveló que Macarena y León fallecieron al inhalar monóxido de carbono el día del siniestro. Además, se confirmó que el fuego se desató en un “colchón sillón”, que se derritió por completo.

A su vez, el peritaje hecho por los Bomberos determinó que “hubo un aporte de energía externo sobre el colchón”, por lo que “hubo un factor humano”. “No podemos saber, por el momento, quién fue o si fue intencional u obra de un error, pero esto no cambia la situación del imputado”, afirmaron los investigadores al tiempo que subrayaron “el fuego generó tanto calor que derritió un caño de goma que estaba en el calefón”.

El fiscal espera los resultados de los tests a las muestras del colchón tomadas por los efectivos y enviadas a un laboratorio químico para concluir si fueron rociadas con algún tipo de combustible.

La hermana de Macarena contó que Fernández les avisó el jueves que hace dos días no sabía nada de León y Macarena. “Nos dice que se habrá ido con algún noviecito o a la casa de mi tía. Macarena no salía jamás a la calle sin su hijo, y no se había ido porque no salía: la tenía encerrada y la amenazaba que le iba a sacar el nene”, señaló Silvana.

La familiar de la víctima sostuvo que “cuando abrieron la puerta solo salía olor a gas, no había humo”. “Como él no nos ayudaba ni nos daba la llave del acceso principal por el que entrábamos nosotros, le dije a mi hermano que rompa la puerta”, agregó.

De acuerdo a su relato, “la puerta estaba cerrada con candado y las ventanas también”. Silvana insistió con que Fernández dejaba constantemente encerrada a Macarena: “Ya lo había hecho en diciembre, cuando se fue de vacaciones y la dejó encerrada. Yo tuve que saltar para poder ayudarla”.

“Queremos que se haga Justicia por todas las denuncias. Él la amenazaba con que le iba a sacar el nene y ella volvía. Hace 15 días que habían vuelto. Teóricamente, él iba a cambiar”, se lamentó.

