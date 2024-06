Mick Jagger, incansable a los 80, anunció nuevo álbum y más giras

¿Qué siente Mick Jagger al volver a cantar, bailar y pavonearse por los escenarios de los estadios a sus 80 años?. "Es como estar en el escenario a los 78", dijo el líder de los Rolling Stones, quien lleva más de seis décadas haciendo vibrar al público, un día después de un concierto a rebosar en las afueras de Boston.

"Me costó un par de conciertos tomar el ritmo, pero ahora ya lo tengo", dijo Jagger. "Me siento bien".

Ya cantaba "What a drag it is getting old", en los años '60. Pero Jagger, quien cumple 81 años el 26 de julio, sigue pasándoselo en grande y no tiene previsto dejar de rocanrolear en el corto plazo.

El grupo, que ahora está de gira por Estados Unidos con "Hackney Diamonds", estudiará la posibilidad de tocar en otros países el año que viene, declaró Jagger en una entrevista.

"Consideraremos esas ofertas, dónde vamos a ir y dónde será divertido, ¿sabes?", dijo. "Podría ser Europa, podría ser Sudamérica, podría ser cualquier sitio". Jagger también dijo que es probable que los Stones publiquen más música nueva pronto.

La gira actual lleva el nombre del álbum que los Stones estrenaron el pasado mes de octubre, el primer material nuevo de los rockeros británicos en 18 años.

En cada parada, Jagger dirige el escenario durante dos horas junto a sus compañeros de banda Keith Richards, de 80 años, y Ronnie Wood, de 77. Los aficionados dicen que Jagger sigue ofreciendo una actuación enérgica, llena de giros, dando pisotones, corriendo y realizando su mundialmente famoso contoneo.

“¿De dónde sacas tanta energía?”, le preguntaron, y Jagger respondió que "Simplemente lo disfruto", dijo Jagger. "Esa es la respuesta. Me encanta hacerlo. Tienes ese ida y vuelta con el

público. Ves que lo están pasando bien, que tú lo estás pasando bien, y eso te da mucha más energía".

LEYENDAS DE LA MÚSICA PODRÍAN UNIRSE A JAGGER

Jagger dice que se mantiene en forma haciendo dos ensayos de baile y algunos ejercicios en el gimnasio cada semana. Su padre era profesor de educación física y Jagger ha atribuido a menudo su buena salud a la genética.

En la gira, los Stones tocan unas cuatro canciones de "Hackney Diamonds" entre clásicos del rock como "Start Me Up", "(I Can't Get No) Satisfaction" y "Sympathy for the Devil". La lista de canciones se modifica en cada parada.

Además, Jagger agregó que espera que próximamente se le unan en el escenario algunas de las leyendas de la música que hicieron apariciones como invitados en "Hackney Diamonds" -Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder y Elton John- pero señaló que todavía no tiene compromisos. "Es difícil concretarlos", comentó.

Los Stones grabaron muchas canciones que no entraron en "Hackney Diamonds", lo que puede dar lugar a otro álbum, dijo Jagger. "Tenemos muchas más, así que creo que pronto podremos grabar otro álbum".

Al margen de la música, Jagger está produciendo una película sobre la historia de amor entre el músico de jazz Miles Davis y la actriz y cantante francesa Juliette Greco, así como una adaptación cinematográfica de "The Real Thing", una obra del dramaturgo británico Tom Stoppard.

INTERÉS POR LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES

En la gira, la banda pide a los poseedores de entradas en cada parada que voten una canción para incluirla en el espectáculo de esa noche. Los aficionados de Boston eligieron el tema de 1980 "Emotional Rescue" en la encuesta en línea, que tuvo una participación de aproximadamente el 80 por ciento.

Jagger aprovechó el momento para instar al público a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. No dijo qué candidato prefería, pero la banda ha amenazado con demandar al candidato republicano Donald Trump si su campaña sigue tocando el éxito de los Stones "You Can't Always Get What You Want" en los mítines.

Jagger ha hecho breves alusiones políticas en el escenario y en ocasiones ha recibido críticas por ser un británico que comenta la política estadounidense.

"En primer lugar, creo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión", dijo Jagger. "Es un país libre. Siento que son unas elecciones tan importantes", añadió.

"Tengo siete hijos que son ciudadanos estadounidenses. Me preocupa lo que ocurra con su futuro. Y pago muchos impuestos estadounidenses. Así que, ¿por qué no voy a poder decir lo que siento?". NA