La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones, y desmintió rumores de renuncia. “A mi amigo solo no lo voy a dejar”, planteó respecto a su vínculo con el presidente Javier Milei.

La funcionaria rompió el silencio en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal), y que tuvo lugar el pasado jueves en el Obelisco.

A través de una videollamada, Pettovello planteó: “El problema es que estamos tocando los negociones y no se la bancan”.

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil”, sumó además.

En la misma línea, continuó: “Hagan lo que me hagan estoy adentro y no voy a parar”. Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía.

“Pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy dificil seguir adelante”, agradeció respecto a la concentración, y sumó: “No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”.

Asimismo, la “mejor ministra de la historia”, como la referencia el mandatario, prometió: “A la Argentina la salvamos entre todos y sacando la mugre, y la voy a seguir sacando”.

En otro pasaje de la llamada, Pettovello reveló que maneja su cuenta de Instragram y que responde personalmente los mensajes para mantener el contacto “con la gente de verdad”. “Si necesitan algo, una mano, cualquiera de las cosas es bienvenida. Voy a estar para ustedes”, sugirió.

Por último, contó que a veces se inmiscuye en ministerios ajenos y apuntó todos los cañones contra los empresarios, los políticos y el periodismo. “Trato hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en ministerios ajenos, pero la mafia es peor de lo que pensaba”, afirmó.

“Está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendaríaos a los que no les quiero pagar, la casta periodística que es de la peor calaña, son los que me pegan día y noche, todos los días, por radio y televisión diciendo mentiras absolutas”, concluyó.

Desde hace semanas, la ministra está en el ojo de la polémica a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer. (NA)