Un tierno perrito callejero cautivó el corazón de miles de usuarios en redes sociales al protagonizar un ingenioso trueque: lleva hojas, piedras y papelitos que encuentra en la calle a la casa de un vecino que todos los días le da un poco de alimento.

Aunque la casa del vecino no es precisamente una tienda de mascotas, este astuto animalito entiende bien el valor de la comida y decidió llevar objetos a modo de intercambio con su "proveedor".

Todo comenzó cuando el perrito empezó a recoger hojas con su hocico y las depositaba cuidadosamente a los pies del vecino, un hombre solidario que se encariñó con él.

El perro, muy precavido, no suelta su "dinero" hasta asegurarse de que el hombre tiene la comida en la mano.

Este comportamiento dejó maravillados a muchos. Aunque no es la primera vez que se viraliza el video de un perro mostrando esta increíble habilidad comercial, lo sorprendente de este caso en particular, es la frecuencia con la que el can visita al vecino y la variedad de objetos que utiliza como "moneda".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grupo La Provincia | Noticias en grupolaprovincia.com (@glpnoticias)

En el video, que acumula cientos de miles de 'me gusta' y comentarios, se puede observar al perrito recolectando envases de cartón y, finalmente, una piedrita para obtener su bocadillo.

Sin duda, se trata de uno de los videos más tiernos que circula en redes sociales, recibiendo una avalancha de halagos y buenas vibras del público.

"Te amo perrito comprador de bocadillos", "El Firus sabe que nada es gratis", "Merece hasta vuelto", y "Este caballero económicamente estable puede comprar lo que quiera", fueron algunos de los comentarios destacados.

Otros bromearon diciendo: "Es bien desconfiado el perrito, no entrega su dinero si no le dan antes su premio" y "Vecina, como que la están estafando".