¿Es Batman? ¿Es Superman? No, es nada menos que Kylian Mbappé, la joven figura de la Selección francesa. Y no, no forma parte de una rutina de celebración o de alguna especie de ritual.

El futbolista francés utilizaba la máscara, que cubre sus ojos y su nariz, como medida de protección. Es que el capitán de la selección de Francia se rompió la nariz durante la primera victoria del equipo en la Eurocopa 2024 contra Austria.

Tras el incidente, ocurrido en el minuto 86 del partido, Mbappé participó de un entrenamiento sin contacto con apenas tiritas en la nariz. Sin embargo, un día después el número 10 usó una máscara hecha a medida que tenía estampadas sus iniciales y que tenía los colores de la bandera francesa.

En los entrenamientos posteriores, Mbappé uso en cambio una máscara de color negro, ya que las reglas de la UEFA estipulan que "el equipo médico usado en el campo de juego debe ser de un solo color y estar libre de identificación del equipo y del fabricante".

Las máscaras son habituales en el juego

Este tipo de máscaras han sido habituales durante los últimos años, y tienen el objetivo de proteger a los jugadores que se recuperan de lesiones faciales.

En los últimos años, hemos visto a algunas estrellas del fútbol mundial como Son Heung-min, Antonio Rüdiger, Harry Kane, Robert Lewandowski, Victor Osimhen Jasko Gvardiol, y Sergio Ramos, llevar máscaras en el campo de los torneos importantes, incluida la Copa del Mundo de Qatar 2022. (CNÑ)