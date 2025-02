Racing se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer 2-0 a Botafogo en Brasil, cerrando la serie con un contundente 4-0 en el global. El equipo de Gustavo Costas selló su victoria con los goles de Matías Zaracho y Bruno Zuculini, desatando la fiesta de sus hinchas en Río de Janeiro.

Costas y la emoción del título

Luego del partido, Costas no ocultó su alegría: “El mejor regalo de mi vida. Fue un regalo espectacular. Es el cumpleaños más lindo que voy a pasar en mi vida. Lástima que no tengo a mi viejo. Es uno de los más lindos que me pudieron haber hecho”, expresó el entrenador conmovido.

Además, destacó el desempeño de sus jugadores y el reconocimiento que el equipo recibe en el exterior: “Es lindo, nos reconocen más afuera que adentro. Estos chicos se merecían todo. Lo jugaron como allá, comprometidos con la institución. Lo ganó el grupo. En las malas también me tocó decirlo. Hicieron dos partidos como tenían que jugarlo”.

Un Racing comprometido y con hambre de más

Costas elogió la actitud del plantel: “El equipo, cuando tuvo que defender, lo hizo. Cuando teníamos que atacar, supimos por dónde. Es elogiable. Se los dije a los hinchas, este grupo es para sacarse el sombrero. No se mereció tantas críticas. Es un equipo muy humilde, que está muy junto y sabe lo que quiere. Por la camiseta y el escudo se tiran de cabeza”.

El DT también bromeó sobre la continuidad de sus jugadores: “Ya son todos de Racing, si no se van, ja”.

El desafío de la Libertadores

Mirando al futuro, Costas dejó en claro su ambición: “Tenemos que ir por la Libertadores. Y si nos tienen que putear… Claro que vamos a ir por la Libertadores. Queremos llevar a Racing a lo más alto. Logramos dos títulos importantes después de 36 años, de cuando jugaba yo. Ahora vamos por más”.

Por último, hizo una comparación con Marcelo Gallardo y su ciclo en River: “A veces es difícil. ¿Gallardo en el Súper River cuándo ganó el campeonato? En el último año. Nunca decían nada. Espero que ahora también”.