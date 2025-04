Después de la derrota con Newell’s que lo dejó en el centro de la crítica por su llamativa calma, Fernando Gago volvió a mostrarse más autocrítico tras el ajustado triunfo de Boca ante Barracas Central. Con este resultado, el Xeneize recuperó momentáneamente la cima de la Zona A del Torneo Apertura.

“El equipo venía en un margen de mejora muy alto, hasta el partido anterior, el equipo se sentía cómodo, teníamos el control del juego de local y de visitante, tuvimos una racha de visitante, el otro día tuvimos un mal partido, hoy (por este domingo) tuvimos un buen partido y en el segundo nos faltó seguir haciendo lo del primero”, analizó el entrenador.

“Tuvimos el control del partido, pero no del juego”

El técnico de 38 años valoró el primer tiempo y lo que se había planificado para vulnerar a un Barracas que se cerró cerca de su área. “Me gustó que en el primer tiempo sabíamos que teníamos que tener el control del juego y lo hicimos. Veíamos que ellos se paraban en la zona defensiva del área y así vino el gol. Queríamos generar esas situaciones uno contra uno”, explicó.

No obstante, en su visión, el rendimiento bajó en el complemento: “Nos faltó más de eso en el segundo tiempo, tener más control del juego, más situaciones, jugar más al ritmo que queríamos nosotros. Así y todo teníamos el control del partido, pero no el del juego”.

El arbitraje y los goles anulados a Cavani

Consultado por los dos tantos anulados a Edinson Cavani, el DT evitó la polémica: “Queda a criterio de cada uno, lo vi rápido en la cancha y ahora por tele, no hablo de los árbitros...”.

Más allá del triunfo, Gago hizo foco en lo que espera de su equipo: “Lo que nos faltó fue tener esas situaciones en donde había mucho espacio para poder jugarlo con Lautaro (Blanco), Luis (Advíncula), y nos faltó más precisión y calma, que sí la tuvimos en la primera parte. Así y todo tuvimos varias situaciones para encontrar espacios. Lo que yo pretendo es tener más paciencia y más control del juego”.

Palacios, su regreso y lo que le aporta al equipo

Gago también habló del retorno de Carlos Palacios, quien se había perdido el duelo ante Newell’s por una sanción disciplinaria tras regresar tarde de Chile.

“Hubo muchos lugares en el primer tiempo que no se podían encontrar en el primer pase y necesitábamos que él viniera a jugar”, expresó sobre el chileno. “Hay momentos en que Carlos necesita la pelota, por eso va a llegar a posiciones más bajas. Después cuando ocupa su posición sabemos lo que puede dar. En el primer tiempo lo hicimos bien, lo encontramos en posiciones, tuvo chances de girar y atacar. Te da mucho en tres cuartos para adelante”, agregó.

El Superclásico y lo que viene para Boca

Aunque el partido contra River aparece como una cita ineludible en el horizonte, Gago optó por la cautela: “Belgrano ahora es más importante”, respondió cuando le preguntaron por el cruce con el eterno rival, que será el 27 de abril.

El Xeneize visitará al Pirata en Córdoba este sábado, antes de afrontar el Superclásico.

Con su victoria frente a Barracas, Boca volvió a liderar la Zona A, al menos hasta que juegue Tigre ante Newell’s. Racing, por su parte, también festejó al superar a Banfield y quedó cerca de la zona de clasificación.

Este lunes se cierra la fecha 12 con tres partidos: desde las 15.30, Deportivo Riestra recibirá a Platense. A las 21, Atlético Tucumán enfrentará a Instituto y Tigre hará lo propio con Newell’s.

