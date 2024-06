Zurro: "Le pido a todos los intendentes de la Provincia que hablen y no sean cómplices"

Desde redes, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dijo: "No nos tenemos que callar. Se cumplen 198 días de un gobierno vergonzoso que llegó para sacar la casta, como dijo él e hizo el seleccionado de la casta; el primero es él, Bullrich, Villarruel, Franco, Scioli...", apuntó contra Milei y su gobierno.

"Todo el mundo sabe la Argentina se cae a pedazos, mientras el Presidente en estos 198 días, lleva recorridos por el exterior 191.383 km, 966 km. por día, donde visitó Suiza, Israel, Italia, el Vaticano, Miami, Austin, Los Ángeles Washington, España, dos veces, Alemania y República Checa", acotó,

"Le pido a todos los intendentes de la Provincia que hablen, por favor a los dirigentes que hablen, por favor no se callen, por favor estén alerta, espero que hablen, espero que se expresen, espero que no sean cómplices, espero que no regalen", instó.