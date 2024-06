El domingo 7 de julio, "Gran Hermano" tendrá un nuevo campeón. Pero ese no será el último día del programa. Santiago del Moro anunció que el lunes 8 de julio harán una emisión especial para entregar los "Premios Gran Hermano", donde los exparticipantes tendrán la posibilidad de ser reconocidos por su juego en el reality de Telefe.

"La final es el domingo 7 y el lunes 8 tenemos el último programa, con una fiesta con nota los ganadores. Además, el lunes 8 se entregan premios y va a haber un premio muy importante para el mejor jugador o jugadora de la temporada", contó el conductor.

Los seguidores del programa criticaron esta idea en redes sociales porque consideraron que era una manera de premiar a Juliana "Furia" Scaglione, a quien muchos consideraban como la gran campeona de esta edición.

"Me muero, inventaron un premio para pelada para que no les haga juicio", "Al otro día de la final se entrega el premio al mejor jugador de la temporada... porque el que salga campeón jugaba al tenis se ve", "Inventaron un nuevo premio para ver si Furia puede ganar algo", "Este premio berreta que le van a dar a Furia no vale nada", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality. NA