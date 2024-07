Qué pasó con Furia y Santiago del Moro en el último programa de Gran Hermano

En la última gala de Gran Hermano 2023, donde se entregaron premios votados por los propios exparticipantes, Furia, cuyo nombre real es Juliana Scaglione, protagonizó un momento que generó sorpresa y diferentes interpretaciones.

Elegida como la "jugadora preferida" de la edición por sus excompañeros, Furia inicialmente pareció molesta con la votación, dejando el premio en el escritorio del conductor, Santiago del Moro.

Ante la sorpresa generalizada y una mueca de fastidio por parte del conductor, la exparticipante regresó para aclarar que le dedicaba el premio a él.

"Se bancó todo esto", dijo Furia en referencia a las críticas que recibió por su personalidad y forma de jugar. "A la sociedad no le gusta mucho que las mujeres digamos cosas, y menos peladas y tatuadas. Él me defendió a muerte, incluso cuando no debería haberme defendido", agregó, explicando su decisión.

El gesto de Furia hacia Santiago del Moro dejó abierta la pregunta: ¿Fue una muestra de tensión o un verdadero agradecimiento?

Las redes sociales se llenaron de comentarios analizando la situación, con opiniones divididas entre quienes interpretaron el gesto como una ironía y quienes lo vieron como un acto de reconocimiento.

Lo cierto es que Furia fue una de las participantes más polémicas de la edición, generando tanto amor como odio entre la audiencia. Su fuerte personalidad y sus enfrentamientos con otros participantes la convirtieron en un personaje central del reality, y este último gesto hacia el conductor no hizo más que agregarle un capítulo más a su historia en Gran Hermano.