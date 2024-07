Las 24 provincias trabajaron en conjunto hasta llegar a acuerdos por el Plan Nacional de Alfabetización que no tienen nada que ver con lo presentado por Nación, reveló la ministra de Educación pampeana´. “Es un plan sin sustento”, sentenció.

La ministra de Educación pampeana, Marcela Feuerschenverger, elevó su voz tras la presentación del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan por parte del presidente Javier Milei ,luego contenido en el decreto 579/2024.

“Detrás de ese decreto no se encuentra nada: no están los planes, no sabemos en qué consisten. Esto ha llevado a una gran confusión y yo me pregunto, en el marco de qué, una ministra (de Capital Humano) que nunca se presentó en el Consejo Federal, no la conocemos, ya que trabajamos con el secretario Carlos Torrendel, y sí se presentó en San Juan a hablar del Plan Nacional de Alfabetización”, dijo en declaraciones a Infopico.

Explicó que ”hace unos días, nos invitaron a la presentación del plan, y todos pensábamos que nos íbamos a encontrar con el plan que elaboramos todas las provincias, pero unas horas antes del encuentro recibimos un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que hablaba de un plan donde se nombra cosas que le competen a la ley nacional de educación, resultados de Aprender y una serie de datos, y para la sociedad quedó que se presentó el plan, que no tiene sustento porque para nosotros lo único válido es lo que aprobamos en el Consejo Federal”.

Agregó: “Esto es, si se piensa inocentemente, desconocimiento de la política educativa nacional”, pero “para nosotros lo válido es la resolución 471/24 que firmamos los 24 ministros, que la reivindicamos, donde están los planes de cada provincia validados, trabajados por equipos técnicos con financiamiento únicamente provincial porque tanto la cláusula de resolución del Consejo como lo que anunció el Presidente, a esta provincia no llegó ni un solo peso para llevarlo adelante”.

La funcionaria amplió: “Nosotros, con los recursos que tenemos, con los docentes formados en alfabetización, estamos profundizando, escuela por escuela, las políticas de alfabetización y la enseñanza de la matemática, que era en lo que veníamos trabajando”.

Insistió la ministra en que “seguimos sin entender el sentido del decreto y es un debate que voy a dar en el seno del Consejo Federal con un grupo de ministros, que quizás somos pocos, pero el Consejo es parte de la ley nacional de Educación y de allí surgen las políticas educativas”.

Compromiso por la Alfabetización

El plan se consolidó mediante el Compromiso por la Alfabetización, firmado el 28 de mayo pasado por las 24 jurisdicciones en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE). Y el 4 de julio último fue publicado en el Boletín Oficial.

Trajo a colación que la Secretaría de Educación de la Nación propuso en febrero comenzar a trabajar en un Plan Nacional de Alfabetización donde todos los ministros coincidíamos en que teníamos que profundizar.

Los equipos de las provincias comenzaron a trabajar; en abril se buscó dar curso a una resolución que aprobaba los 24 planes jurisdiccionales.

“Un grupo de ministros considerábamos que no era el momento porque no había ninguna cláusula que asegurara el financiamiento, por lo tanto, trabajamos arduamente para que se incorpore esa cláusula y finalmente, en un marco federal, en el Consejo Federal de Educación, se firmó el Plan Nacional de Alfabetización”, relató.

Según los enunciados del plan nacional, consiste en “garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado; garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado en adelante y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación”.

Pero de acuerdo con la óptica provincial, “el Gobierno nacional unió varios programas actuales -como las evaluaciones Aprender, Libros para aprender, el programa Una Hora Más, el Plan Nacional de Formación Docente- en el Plan Nacional de Alfabetización”, sin tener en cuenta que las 24 provincias del país presentaron planes de alfabetización jurisdiccionales.

Evaluaciones

Argentinos por la Educación, uno de los autores del informe “Campaña Nacional por la Alfabetización”, hace hincapié en que se comprometieron al financiamiento y, además, a realizar no sólo evaluaciones en sexto grado sino también en tercer grado”.

A fin de año, 17 de los 24 gobernadores firmaron el Compromiso por la Alfabetización y, además, se adhirieron los principales candidatos presidenciales.

El “1er informe de monitoreo: Campaña Nacional por la Alfabetización”, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Agustina Lenzi, Massimiliano Pisani y Víctor Volman, fue impulsado junto a más de 190 organizaciones de la sociedad civil de todo el país..

Explica que, mientras la propuesta nacional se enfoca en nivel inicial y primario, cinco jurisdicciones concentran todas sus estrategias en nivel primario, otras cuatro en inicial y primario y 15 en los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario).

El documento presenta una síntesis del Compromiso Federal por la Alfabetización aprobado en la última asamblea del Consejo Federal de Educación por medio de la resolución N° 471/24, al que se refería la ministra pampeana Feuerschenverger.

Allí se describen las características del Plan Nacional de Alfabetización y de los 24 planes jurisdiccionales según sus componentes principales: objetivos, alcance, formación docente, recursos pedagógicos y evaluación. En los próximos meses se elaborarán nuevos informes sobre los avances de las iniciativas presentadas y los compromisos asumidos por la Nación y las provincias.

Se indica que la Nación desarrollaría propuestas de formación docente inicial y continua a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

Mientras que 6 jurisdicciones proponían estrategias de formación docente continua, con 18 que suman también intervenciones en la formación docente inicial.

En cuanto a los materiales, el Plan Nacional prevé la provisión de recursos pedagógicos y didácticos (físicos y digitales) junto con la impresión y/o distribución de libros.

En esta línea, 17 jurisdicciones se comprometen a entregar libros y 15 prevén desarrollar materiales digitales.

Respecto al monitoreo y la evaluación, la Secretaría de Educación se compromete a implementar la evaluación Aprender en 3er grado de primaria en Lengua, de carácter muestral, y a publicar sus resultados.

Asimismo, las 24 jurisdicciones presentan proyectos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con variaciones en el diseño, implementación y publicación de los resultados.

En 10 jurisdicciones se proponen pruebas de “fluidez y comprensión lectora.

En relación con la inversión, la Nación se compromete a financiar, a través de convenios bilaterales, la creación de la Unidad Nacional de Alfabetización, las distintas líneas de evaluación (implementación del operativo Aprender, fortalecimiento de los procesos de evaluación en el aula, ampliación de la nominalidad para un mejor seguimiento de las trayectorias), la entrega de libros, la formación docente y la continuidad y ampliación del programa “Una Hora Más” de extensión de la jornada escolar.

Intervenciones de las provincias

“La construcción del Compromiso Federal incluyó un relevamiento de las acciones que ya implementan las jurisdicciones en materia de alfabetización. De este modo, y a partir del reporte de 22 provincias, se identificó que la mayoría ya realizaba algún tipo de intervención en al menos uno de los niveles obligatorios”, explicó el Observatorio.

Y agrega: “Las estrategias de intervención más utilizadas fueron la formación docente, la entrega de materiales a estudiantes y docentes y las actividades en las aulas".

La preeminencia de estas intervenciones se sostiene en los planes presentados.

Asimismo, se destaca en 11 jurisdicciones la participación de actores no gubernamentales como aliados en la implementación.

En cuanto a los objetivos enunciados, 8 jurisdicciones replicaron los dispuestos en el Plan Nacional, mientras que 16 optaron por otras definiciones.

Si se tiene en cuenta que los resultados a nivel nacional son peores en los alumnos que poseen un nivel socioeconómico más bajo, “algunas jurisdicciones hacen foco en las escuelas más desfavorecidas”, de acuerdo con la ONG que impulsó el compromiso.

La diferencia no consta, sin embargo, en el plan nacional. NA