Jaime Lozano dejó de ser el director técnico de la selección mexicana, según la Federación Nacional de Fútbol de México (FMF).

"Después de concluir la participación de la selección nacional en la Copa América inició un proceso de análisis para determinar errores, aciertos y evaluar áreas de mejoras", dice el comunicado de la FMF.

"A Jaime Lozano se le ofreció un contrato hasta el 2030, en el que, durante el período 2024-2026 acompañara a un Director Técnico de mayor experiencia rumbo a nuestra Copa del Mundo. Jamie Lozano nos comunicó que no desea continuar", agrega.

El propio Lozano se despidió con un mensaje en redes sociales: "Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la FEMEXFUT, me permito informar que, por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff y les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo".

"También agradezco a Juan Carlos Rodríguez, comisionado del fútbol mexicano, por la oportunidad que me brindó, y le doy las gracias a lvar Sisniega y Duilio Davino. A la afición del tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra selección. Su compromiso y entrega son incomparables", agregó.

Y continuó: "Agradezco a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por estar siempre presentes y por acompañarme en este camino. Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes".

"Seguiré representando a mi país con respeto, entrega y responsabilidad en cada oportunidad que se me presente. Siempre orgulloso de ser mexicano. Nos seguiremos encontrando en los lugares en donde exista el amor y la pasión por el fútbol", concluyó el entrenador. (CNÑ)