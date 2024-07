Una mujer que cobró su sueldo durante veinte años sin tener que trabajar demandó a la compañía afirmando que se convirtió en una “empleada paria” y que esa vida “es muy difícil de soportar”.

Se trata de Laurence Van Wassenhove, una empleada de la empresa Orange, antes conocida como France Telecom. La mujer ingresó a la compañía en 1993 y en 2002 solicitó ser transferida a una sucursal en otra parte del país. Van Wassenhove sufre de hemiplejia y epilepsia, por lo que necesitaba que su nuevo puesto fuera adecuado para su discapacidad.

Sin embargo, la cosa no resultó, y en 2004, finalmente, la empresa dejó de asignarle tareas, pero no de pagarle. Van Wassenhove pasó las siguientes dos décadas cobrando su sueldo por no hacer nada. Ni siquiera debía ir a la oficina, ni recibía correos electrónicos laborales.

En 2015, la mujer recurrió a una instancia de mediación, que no resolvió el problema. Por eso, este año finalmente decidió entablar una demanda judicial contra Orange. “Poder quedarte en tu casa sin trabajar y que te paguen no es un privilegio”, dijo. “Es insoportable.” Van Wassenhove cayó en una depresión profunda por la situación y afirma que Orange intentaba hacer que renunciara.

“Para la gente con discapacidades, trabajar significa tener un lugar en la sociedad, ser reconocida por la sociedad, y estar conectada con la sociedad”, dijo David Nabet-Martin, el abogado que representa a Van Wassenhove en la demanda.

GZ