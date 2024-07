Darío Benedetto rompió el silencio sobre la polémica de su cumpleaños

Darío Benedetto ya se había despedido de los hinchas de Boca, por medio del canal del club, cuando se anunció su salida, pero lo hizo sin polémicas y enviando un sentido mensaje a la gente xeneize. Ahora, cuatro días despues de su salida, aclaró lo sucedido y los motivos de la misma en una nota con TyC Sports.

Luego de lo que fue su polémico festejo de cumpleaños, el cual derivó en una ruptura en la relación entre el “Pipa” y Diego Martínez, actual DT de Boca, Benedetto se mostró firme al respecto. “Voy a seguir festejando mi cumpleaños, moleste a quien le moleste”, sentenció. Y continuó “Después, lo que paso el otro día en kinesiología y con el técnico, queda ahí. Yo no salgo a hablar y que se sepa todo. Eso es cero códigos. Festejé un cumpleaños, nada más”.

El delantero de 34 años, contó cómo quedó su relación con Diego Martínez. “De él me quedo más con lo que es como persona que como entrenador. Tuvimos una charla donde quedó todo bien y le pedí que me diera una mano con mi salida del club. Que yo entendía todo”, sentenció Benedetto.

Además, aclaró si la llegada de Edinson Cavani, delantero uruguayo del conjunto Xeneize, había influido en su decisión de dejar la institución. “Cuando Edi llega, había dos puestos y yo me sentía bien para competirle tanto a él como a Merentiel. Me tocó jugar el primer partido con Tigre, como titular, e hice un gol, pero después jugué con Defensa y Justicia y no volví a jugar. Ahí la cabeza me hizo un clic”, expresó el jugador. Entraba cinco minutos y lo hacía sin problemas, por eso pedí irme cuando se cumplió el semestre, pero me hubiese gustado salir de otra manera. Igual sé que algo hice en Boca”, agregó.

Sobre cómo quedó su relación con el hincha, el ex Boca dijo: “La gente de Boca me quiere. Yo lo siento hasta el día de hoy que me demuestran el cariño, después, con el resto, se perdió porque mi rendimiento no fue bueno”. Uno de los puntos de quiebre en su relación con el público, fue el día del partido ante Corinthians por Copa Libertadores, donde Benedetto erra dos penales. “El objetivo era ganar la Copa como sea. Yo erré dos penales, pero estaba más metido que nunca”, aclaró. Y remató “todo el mundo sabe que no vine a Boca por plata. Es más, resigné por venir a jugar al club”.

Por último, Darío habló sobre su próximo destino y su promesa para el equipo de La Boca. “Tenía ofertas de Brasil, pero no. Yo en Sudamérica no juego en otro lado. Con todo el respeto del mundo a los clubes del continente, es Boca y nada más”. Además, volvió a dejarle un mensaje al público xeneize. “Todo lo que pasé en el club me superó. Vine como un hincha. Nunca imaginé convertir tantos goles, ganar títulos y que la gente me ovacione. Fue un sueño que cumplí. Gracias a Boca jugué en la Selección y en Europa”, sentenció. Y finalizó “ahora me van a ver en el para avalanchas, no se van a librar tan fácil de mi".

