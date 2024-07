Hello Kitty cumple 50 años... y revelan que no es un gato

Esto no es un gato, aparentemente.

Jill Cook, directiva de Sanrio, la empresa japonesa creadora del icónico personaje Hello Kitty, reveló que la reconocida figura, que por décadas ha sido identificada como una encantadora gatita, no representa en realidad a ese adorable felino.

El pasado jueves, en el programa estadounidense ’Today show’ de NBC, en el que se rendía tributo a este popular personaje infantil que el próximo noviembre celebrará su 50 aniversario, Cook aclaró que Hello Kitty es en realidad “una niña que nació y creció en los suburbios de Londres”.

La directiva también explicó que la niña tiene “mamá, papá y una hermana gemela llamada Mimmy, quien también es su mejor amiga. Le gusta cocinar galletas y hacer nuevos amigos”. Asimismo, detalló que Hello Kitty “pesa lo mismo que tres manzanas y mide lo equivalente a cinco manzanas”. El programa de televisión recordó que el personaje tiene un gato llamado Charmmy Kitty y un novio llamado Dear Daniel.

La reacción de los seguidores

En los comentarios del video de Youtube donde se publicó la entrevista, algunos de los seguidores del personaje manifestaron sus dudas al respecto de su identidad recién expuesta. “No me importa lo que digan, esa cosa es un gato”, señaló uno. “Exactamente. ¿Cómo es que es una niña si parece un gato? Quiero decir, tiene bigotes”, abundó un poco más en su respuesta otro usuario, a lo que otro agregó: “¡y orejas de gato!”.

“Una pregunta: Si no es un ’gato’, ¿por qué se llama ”Kitty“ y por qué parece un gato?”, manifestó otro seguidor inconforme. “Entonces, ¿una niña con bigotes? ¿Cómo es que no es un gato? ¡Que alguien me ayude!”, añadió otro internauta. “Entonces ella es un gato y se identifica como humano”, bromeó otro haciendo alusión a las tendencias actuales sobre identidad.

RT