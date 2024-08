“Me aterrorizaba la idea de que me volvieran a cortar, aunque esta vez fue con mi consentimiento. Pero tenía que hacerlo por mi salud mental”.

Shamsa Sharaawe habla de su decisión de someterse a una cirugía reconstructiva después de que le cortaran el clítoris y la vulva hace 25 años, cuando solo tenía 6 años.

Esta mutilación genital femenina (MGF) se realizó en Somalia por miembros de su familia más amplia y una partera tradicional en casa.

Según un informe reciente de Unicef, más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina en el mundo.

Sólo en África, revela, les ha ocurrido a más de 140 millones de mujeres y niñas.

En Somalia, Guinea y Djibuti, la mayoría de las niñas son sometidas a esta práctica (alrededor de 90% de la población femenina). Es una creencia común en estos países que la MGF garantizará la virginidad de una niña, una virtud muy apreciada a nivel local.

Muchos en la comunidad somalí consideran que la virginidad de la mujer y el honor de su familia están inextricablemente vinculados. Creen que el honor de la familia permanecerá intacto si las niñas son sometidas a mutilaciones.

La sociedad piensa que las mujeres que no se someten a la mutilación genital femenina tienen una moral relajada o un alto deseo sexual, lo que creen que puede arruinar la reputación de toda la familia.

Shamsa recuerda que cuando era niña experimentaba un dolor extremo cada vez que menstruaba.

“No quería volver a sentir dolor nunca más”, dice.

A finales de 2023, cuando tenía 30 años, Shamsa decidió estudiar la posibilidad de someterse a una cirugía reconstructiva para poner fin a su agonía.

En ese momento, ella vivía en Reino Unido y se había convertido en una activista que hablaba en redes sociales contra de la mutilación genital.

El conocimiento de que muchas mujeres en su situación no saben si pueden hacer algo para mejorar su calidad de vida la impulsó a crear conciencia sobre la cirugía.

''No hay suficiente información sobre la cirugía en sí. Esa es la razón por la que hablo de esto“, dice Shamsa.

La cirugía reconstructiva del clítoris se realiza con fines funcionales y no estéticos. Incluye la reconstrucción del clítoris, los labios vaginales, la extirpación de quistes y tejido cicatricial para reducir el dolor y restaurar la vida sexual de la mujer.

En algunos casos, la abertura vaginal también se agranda hasta volver a la normalidad.

Después de mucha investigación, Shamsa descubrió que la única opción viable para su propia cirugía era Alemania.

Creó una página de recaudación de fondos a través de una plataforma de financiación colectiva en línea y logró recaudar US$31.000.

Pero, a pesar de la generosidad de sus seguidores, algunos de los cuales nunca antes habían oído hablar de la mutilación genital femenina, descubrió que todavía no tenía suficiente dinero para cubrir tanto la cirugía como sus costos.

Al final, Shamsa gastó más de US$37.000 en organizar el cuidado de los niños, volar a Alemania y someterse al procedimiento.

Esto la dejó endeudada y todavía le debe al hospital US$4.045.

”No he podido volver a mi consulta de seguimiento porque lamentablemente no puedo permitírmelo“, dice Shamsa, que todavía no ha visto a un médico desde su cirugía.

”Pagar por daños que no elegiste o no creaste es realmente injusto“.

¿Remedio quirúrgico?

Hay cuatro tipos diferentes de mutilación genital femenina con distintos niveles de gravedad:

El tipo uno es la extirpación total o parcial del clítoris.

El tipo dos es la extirpación de parte o la totalidad del clítoris y los labios internos (los labios internos que rodean la vagina), con o sin extirpación de los labios mayores (los pliegues gruesos externos de piel).

El tipo tres implica estrechar la abertura vaginal creando un sello, que se forma cortando y reposicionando los labios.

El tipo cuatro, el más drástico, implica extirpar el clítoris, la vulva y todo lo demás y coser el tejido restante.

En las últimas dos décadas, los cirujanos plásticos han comenzado a desarrollar técnicas médicas específicas para intentar reparar el daño causado por la mutilación genital femenina. En 2004, el urólogo francés Dr. Pierre Foldès desarrolló la primera cirugía de reconstrucción mediante mutilación genital femenina. Desde entonces, otros cirujanos han desarrollado diferentes técnicas de restauración.

Sin embargo, en África, donde la demanda es mayor, el acceso a la cirugía es limitado.

En la actualidad sólo está disponible en Kenia, donde los pacientes tienen que pagar de su propio bolsillo, o en Egipto, donde las organizaciones no gubernamentales pueden cubrir los costos de algunas sobrevivientes.

En Europa algunos países ofrecen la cirugía a un costo muy bajo. La reconstrucción del clítoris está cubierta por el seguro médico público en Bélgica, Alemania, Francia, Suecia, Finlandia y Suiza. También está disponible en los Países Bajos.

Según un médico especialista en mutilación genital femenina de Kenia, la cirugía reconstructiva se está convirtiendo en una especialidad en crecimiento en algunos países occidentales.

”Hay unos pocos cirujanos europeos y estadounidenses que lo realizan en las comunidades de la diáspora“, afirma el doctor Adan Abdullahi, un cirujano radicado en Nairobi.

“Pero no todos los cirujanos pueden realizar esta cirugía. Es complicado y cada paciente es diferente”.

Abdullahi explica que las mujeres con todo tipo de mutilación genital femenina podrían beneficiarse del procedimiento, pero quienes reciben el mayor alivio son las más gravemente afectadas.

”Tiene un efecto positivo en el parto, especialmente en el tipo tres, que se asocia con un estrechamiento de la vagina“, afirma.

Dice que otros problemas, como el dolor durante las relaciones sexuales, pueden mejorarse o curarse significativamente después de la cirugía, y añade que sus pacientes a menudo experimentan una mayor autoestima ”y una sensación de plenitud“.

”Duro con tu cuerpo“

Haja Bilkisu, ciudadana alemana de Sierra Leona, ha sido sometida a varias cirugías de reconstrucción por mutilación genital femenina.

Ella alienta a otras sobrevivientes a investigar a fondo exactamente qué podría implicar cualquier procedimiento antes de continuar.

”La reconstrucción no consiste sólo en reconstruir el clítoris“, afirma.

”Muchas mujeres que se cortan tienen cicatrices, tienen tejido cicatricial grueso. Tienes que discutirlo con tu médico. ¿Cómo puedes eliminar las cicatrices? ¿Qué puedes hacer para que la vulva sea más elástica?“.

Ella explica que esto no sólo es muy importante para las relaciones sexuales sino también para el parto.

Cada una de las cirugías de Haja tardó alrededor de seis horas en realizarse.

”Eso es duro para tu cuerpo, por supuesto. Te ponen bajo anestesia. Tienes que tomar medicación después. No pude caminar durante tres semanas en total“, dice.

Debido al costo que una operación puede tener en su cuerpo, algunos médicos están interesados ​​en promover procedimientos no quirúrgicos.

La doctora Reham Awwad es cofundador de una clínica en Egipto, Restore, creada en 2020 para ofrecer una variedad de tratamientos a las sobrevivientes de la mutilación genital femenina.

Awwad dice que se inspiró para establecer su centro de salud después de encontrarse con un caso de mutilación genital femenina cuando aún era médica interna.

Esto la llevó a completar una formación quirúrgica especializada en el tratamiento de supervivientes.

Ella afirma que, aunque la cirugía puede brindar alivio, el corte a veces es tan severo que, incluso con las técnicas quirúrgicas más avanzadas, no se puede hacer mucho para restaurar la función.

”Definitivamente, no creo que la cirugía sea la respuesta para todos“, dice.

”De hecho, hemos reducido la cantidad de cirugías que deben realizarse“.

Awwad asegura que alrededor de la mitad de los casos tratados en su clínica ahora utilizan tratamientos no quirúrgicos para aumentar el flujo sanguíneo al área.

Esto se suma a las terapias psicológicas para superar el trauma de las mujeres que sufren mutilación genital a una edad en la que pueden recordar la experiencia.

Ella explica que se pueden probar algunos procedimientos que no son quirúrgicos, como el plasma rico en plaquetas, un proceso que ahora se utiliza en muchos campos diferentes de la medicina.

”El plasma [puede] conducir a la regeneración y estimulación del aumento del flujo sanguíneo y a la reducción de la inflamación en las áreas donde se inyecta“, dice, aunque advierte que el costo de estos tratamientos significa que están fuera del alcance de muchas personas que los necesitan.

Nuevo cuerpo

Para quienes optan por la cirugía reconstructiva, los resultados pueden ser emocionales.

A Haja, de Sierra Leona, le llevó tiempo acostumbrarse a su nuevo cuerpo.

”La primera vez que vi mi clítoris me sorprendió, porque para mí era como si esto no me perteneciera“, dice.

”Me cortaron cuando tenía 8 años. Nunca miré esa parte del cuerpo“.

Ahora en recuperación, Shamsa dice que, a pesar de sus deudas, está feliz de haber invertido en una intervención quirúrgica.

”Cuando me recuperé, tuve que aprender a vivir con mi nuevo clítoris y mi nueva vulva“, dice.

”Pero ahora sé cómo se siente ser una mujer plena“.

