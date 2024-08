Luego de la igualdad 1 a 1 entre Boca y Barracas, el DT Diego Martínez habló con la prensa. “Me gustó la voracidad y las ocasiones generadas, pero no me gusta el hecho de que no tuvimos el control de partido que queremos. Tenemos que volver a construir ese equipo que generaba situaciones y tenía mejor control. Me gusta controlar mejor las transiciones para que no nos agarren mal parados de contragolpe”, sostuvo.

Por otro lado, dijo estar convencido de que la llegada de Ignacio Miramón le servirá para mejorar en ese aspecto: “Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho para poder volver a encontrar ese control de juego y equilibrio. Hoy quedó un poco marcado cómo a veces se partió el partido, con dos equipos con propuestas ofensivas. No estuvimos finos. Ignacio nos va a dar más control sobre la zona media, que es lo que necesitamos”. También elogió a Pol Fernández, quien no jugó ya que se encuentra suspendido: “Es un jugador importantísimo para nosotros”.

En tanto, se refirió a los regresos de Cristian Medina y Kevin Zenón, quienes al cierre de esta edición se encontraban en viaje hacia Buenos Aires tras haber disputado los Juegos Olímpicos con la Selección de Javier Mascherano. “A la vuelta de los entrenamientos veré cómo están. Nos dijeron que llegan perfecto. Es importante volver a tenerlos para tener mayor y mejor calidad de control”, planteó.

Asimismo, lamentó mucho la salida del Ezequiel Fernández, quien continuará su carrera en Arabia Saudfita: “Vamos a perder a un jugador muy importante con la salida del Equi. Va a ser difícil de reemplazar. Ojalá pueda seguir creciendo como futbolista”.