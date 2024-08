Ayer, alrededor de las 12 del mediodía (hora de Argentina), Fabiola Yañez se comunicó por teléfono con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini para expresar su deseo de presentar una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, afirmó la ex primera dama al ser atendida. Solo diez minutos después, comenzó una audiencia formal que resultó en una denuncia penal por violencia física y hostigamiento contra Fernández.

Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, Yañez no brindó más detalles sobre las agresiones. Sin embargo, su abogado, Juan Pablo Fioribello, informó que dispone de más fotos y pruebas que serán presentadas ante la Justicia. Además, se ha mencionado que la madre de Yañez podría ofrecer su testimonio.

La denuncia se origina a partir de una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, en el contexto de una investigación sobre seguros. En una de estas conversaciones, Yañez relató a Cantero supuestos episodios de violencia. Según se ha dado a conocer recientemente, Fernández no estaba al tanto de este intercambio. “Se sorprendió porque María y Fabiola no eran amigas, y mucho menos confidentes”, reveló un allegado.

El juez Ercolini resguardó estos mensajes en un legajo reservado y notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema. Posteriormente, convocó a Yañez a una audiencia por videoconferencia desde Madrid, donde ella reside actualmente. Aunque en esa ocasión Yañez decidió no presentar la denuncia penal, el juez archivó el caso el 1 de julio.

La situación cambió el domingo pasado, cuando el diario Clarín publicó información sobre los chats y fotos que corroborarían varios episodios de agresiones físicas por parte de Fernández hacia su ex pareja. Según información reciente, los protagonistas de la historia reanudaron sus comunicaciones. Durante la audiencia, Yañez insinuó que el ex presidente intentó disuadirla de presentar la denuncia mediante llamadas y mensajes. Sin embargo, ella decidió seguir adelante.

Yañez también confirmó los hechos de violencia física mencionados en los mensajes con María Cantero y prometió proporcionar más detalles en el futuro. En la audiencia, la ex primera dama describió al ex presidente como quien la sometía a “hostigamiento psicológico”, “terrorismo psicológico” y “acoso telefónico”. El juez, en una resolución de seis páginas, explicó que el presunto agresor se comunicaba con Yañez mediante mensajes telefónicos con el objetivo de amedrentarla psicológicamente.