Tras una semana de especulaciones y rumores, la periodista Tamara Pettinato ha decidido hablar sobre el polémico video que la muestra junto al expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. En su programa radial, Pettinato se defendió de las acusaciones que surgieron tras la viralización del material, enfatizando que no tiene nada que aclarar y que, en esta historia, "hay un solo villano, y no soy yo".



El video, que muestra a Pettinato y a Fernández en una situación comprometida, fue publicado en medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra el expresidente. Pettinato criticó el hecho de que su imagen haya sido utilizada para desviar la atención de una denuncia tan grave, declarando que "corrieron el foco de lo importante" y que este material "no tiene nada que ver con la denuncia por violencia de género".

Las Repercusiones y la Respuesta de Pettinato

A lo largo de la semana, Pettinato fue blanco de numerosos ataques y comentarios ofensivos en las redes sociales, los cuales abordó durante su declaración. "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho", dijo Tamara Pettinano al hablar por primera vez públicamente luego de que salieran a la luz dos videos suyos con Alberto Fernández.

"Estas son algunas de las cosas que escuché durante una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada después de grabar una entrevista", citó.

Asimismo, reiteró que no se escondió ni se escapó, sino que se tomó unos días para recuperarse del golpe emocional.

"Milei dijo que era una prostituta y que era parte de una asociación ilícita", sostuvo Pettinato y continuó: "Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género".

Pettinato cerró su descargo señalando que no tiene más explicaciones que dar y que cualquier aclaración adicional ya ha sido publicada en sus redes sociales. Enfatizó que, aunque se la ha señalado como parte de una "asociación ilícita", ella no tiene nada que ver con las acusaciones que se han hecho en su contra.