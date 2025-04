Preocupación en provincias por la baja demanda de reservas para Semana Santa

El fin de semana largo por Semana Santa se acerca y las provincias turísticas del país enfrentan una situación preocupante: las reservas de alojamiento se encuentran muy por debajo de las expectativas. Mendoza, San Juan y Jujuy, que históricamente han sido destinos populares para los turistas nacionales, informan que las reservas alcanzan solo el 50%, cifra que representa una caída significativa en comparación con el mismo período del año pasado.

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, expresó su preocupación por la situación. "No esperábamos este panorama. Las reservas no superan el 50% y no hay expectativas de que mejoren", dijo Rosental en una entrevista. Según él, los turistas han cambiado sus hábitos: "Muchos han dejado las reservas para el último momento, y otros simplemente optaron por quedarse en casa y descansar sin gastar", agregó. Además, destacó que la baja ocupación se traduce en una menor actividad económica en los destinos turísticos, donde se observa una caída en el consumo. "El que vino, gastó poco. Ya no es el turista que opta por restaurantes de alta gama ni excursiones diarias", explicó.

La situación en Mendoza ha llegado a tal punto que algunos hoteles han decidido cerrar ciertos días de la semana debido a la falta de demanda. "Hoy estamos en modo supervivencia. Solo los que tienen la capacidad de resistir seguirán abiertos", concluyó Rosental.

San Juan: La devaluación y el turismo al exterior

La situación no es muy distinta en San Juan. Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo local, señaló que las reservas para Semana Santa están por debajo de las expectativas. "El turismo es una de las primeras actividades afectadas cuando hay dificultades económicas en el país", explicó Giménez. Según el empresario, la devaluación de las monedas de países vecinos como Chile y Brasil ha hecho que muchos argentinos prefieran vacacionar en estos destinos más baratos. "Muchos sanjuaninos han optado por viajar al exterior, y eso impacta directamente en nuestra industria", subrayó.

Para contrarrestar la caída del turismo receptivo, el sector privado ha apostado al turismo interno. Sin embargo, algunos prestadores turísticos de los departamentos más alejados de la provincia se están preguntando si les conviene seguir operando con tan baja demanda.

Jujuy: La ocupación hotelera no supera el 50%

En el norte del país, en Jujuy, la situación es similar. Nilda Alabar, concejala de Purmamarca, indicó que para Semana Santa la ocupación hotelera en la provincia ronda solo el 50%. “El año pasado, por esta época, ya teníamos reservas completas. Este año, estamos muy por debajo de lo esperado”, explicó. La concejala también destacó que las perspectivas para mayo y junio son aún peores, con una ocupación hotelera que podría caer hasta un 20%.

Sin embargo, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, expresó un optimismo moderado, señalando que en la Quebrada de Humahuaca, las reservas ya superan el 60% y se esperan niveles de ocupación cercanos al 80%.

Colón, Entre Ríos: Optimismo frente a la crisis

A pesar de las dificultades, desde Colón, Entre Ríos, se mantienen optimistas. Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura del municipio, destacó que esperan alcanzar un 70% de ocupación para Semana Santa, gracias a la llegada de turistas de la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Uruguay. "Vivimos un fenómeno nuevo: muchos turistas llegan sin reserva y la cierran al llegar, ya que los destinos no están 100% ocupados como antes", explicó Escher.

El destino de Colón se beneficiará del buen pronóstico del tiempo, con temperaturas agradables que rondarán los 25 grados. Además, la ciudad forma parte de la Microrregión “Tierra de Palmares”, que incluye a otros destinos turísticos cercanos, lo que refuerza su atractivo.

La baja en las reservas para Semana Santa es solo una señal más de la crisis que atraviesa el turismo argentino, que se ve afectado por el contexto económico, el alto costo de los viajes y la competencia de destinos extranjeros más baratos. Las provincias turísticas, que durante años fueron un pilar del turismo interno, ahora luchan por mantenerse a flote. La situación, sin embargo, también abre un debate sobre el futuro de la actividad turística en el país y la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos y realidades económicas.