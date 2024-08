Los Pumas caen ante los All Blacks en Auckland

Los Pumas caen ante los All Blacks en Auckland Una derrota contundente en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió una dura derrota ante los All Blacks de Nueva Zelanda, cayendo 42-10 en el Eden Park de Auckland durante la segunda fecha del Rugby Championship 2024.

Bajo una intensa lluvia, el equipo argentino no pudo repetir el nivel mostrado en su triunfo anterior en Wellington, donde habían sorprendido al mismo rival con una victoria por 38-30.

Apenas comenzó el partido, se hizo evidente que los All Blacks estaban decididos a tomar revancha de su derrota anterior.

Con una serie de errores por parte de Los Pumas, el equipo neozelandés no perdió la oportunidad de capitalizar y marcar la diferencia desde temprano en el encuentro.

El primer try llegó a los cinco minutos, cortesía de Damian McKenzie, quien aprovechó un kick corto de Jordie Barrett para abrir el marcador. A partir de ahí, Nueva Zelanda dominó en todas las facetas del juego.

Un primer tiempo para el olvido

La primera mitad del partido fue particularmente desafiante para Los Pumas, quienes se vieron superados en varias áreas clave.

Con errores en la defensa y falta de precisión en el manejo del balón, el equipo argentino permitió que los All Blacks acumularan un total de cinco tries en la primera mitad, con McKenzie, Ardie Savea, Caleb Clarke, Will Jordan, y Beauden Barrett anotando.

Las conversiones exitosas de McKenzie colocaron a Nueva Zelanda con una cómoda ventaja de 35-3 al finalizar el primer tiempo.

El clima adverso no fue excusa para los errores cometidos por Los Pumas. La intensa lluvia complicó el manejo de la pelota, pero fueron las fallas en la ejecución y en la toma de decisiones lo que realmente costó caro al equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras, dos de las figuras del equipo, fueron reemplazados al comienzo del segundo tiempo tras actuaciones decepcionantes.

Una leve mejora en el complemento

En la segunda mitad, Los Pumas mostraron una leve mejoría, manteniendo la posesión del balón por más tiempo y logrando avanzar en el campo rival.

Sin embargo, la defensa de los All Blacks se mantuvo firme, evitando que los argentinos lograran puntos adicionales durante gran parte del complemento.

El único try de Los Pumas llegó a los 71 minutos, cuando Juan Cruz Mallía, tras una serie de fases ganadas por los delanteros argentinos, logró apoyar bajo los palos. Tomás Albornoz convirtió, dejando el marcador final en 42-10 a favor de los All Blacks.

Lo que sigue para Los Pumas

Tras esta derrota, Los Pumas deberán prepararse para su próximo compromiso en el Rugby Championship, donde enfrentarán a Australia en el Estadio Único de La Plata el 31 de agosto.

Este partido será crucial para las aspiraciones del equipo argentino de mantener vivas sus chances en el torneo, aunque deberán corregir varios aspectos de su juego si quieren tener éxito.

Con esta caída, Los Pumas cierran una gira por Nueva Zelanda que comenzó con una victoria histórica pero terminó con un sabor amargo.

El desafío ahora será recuperar la confianza y corregir los errores cometidos para encarar los próximos partidos con la mejor versión del equipo.