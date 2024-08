El hundimiento de Independiente Rivadavia: Platense lo supera con un 2-0 contundente

En el inicio de la fecha 12 de la Liga Profesional, Platense venció 2-0 a Independiente Rivadavia en un partido que dejó a los mendocinos aún más comprometidos en la lucha por la permanencia. El encuentro, disputado en el Estadio Bautista Gargantini, marcó la décima quinta derrota de la Lepra en los últimos 26 partidos del año, situación que lo mantiene en la zona de descenso en la tabla de los promedios.

Un inicio prometedor para Platense

El conjunto dirigido por Martín Palermo mostró desde el comienzo un dominio claro en el campo. A los seis minutos del primer tiempo, un tiro libre ejecutado por Sasha Marcich hizo temblar el travesaño del arco defendido por Ezequiel Centurión, en lo que fue el primer aviso del poder ofensivo del Calamar. La jugada, que culminó con una salvada en la línea por parte de la defensa mendocina, anticipó el gol que vendría poco después.

Mateo Pellegrino, uno de los protagonistas de la noche, abrió el marcador con un cabezazo certero tras un centro desde la derecha. Este gol fue un golpe duro para Independiente Rivadavia, que ya mostraba signos de nerviosismo ante la presión de su público.

Independiente Rivadavia, sin respuestas claras

A pesar del empuje inicial de la Lepra en la segunda mitad, las imprecisiones y la falta de eficacia frente al arco rival continuaron siendo su talón de Aquiles. Un cabezazo de Lautaro Ríos que se estrelló en el travesaño fue lo más cerca que estuvieron los locales de igualar el marcador.

La entrada de Ronaldo Martínez en el segundo tiempo resultó decisiva. En su primera intervención, el delantero selló el 2-0 definitivo para Platense, aprovechando un contraataque fulminante que dejó sin opciones a la defensa mendocina.

Un futuro incierto para la Lepra

Con esta derrota, Independiente Rivadavia no solo perdió la oportunidad de sumar puntos vitales para escapar de la zona de descenso, sino que también ve cómo sus rivales directos en la lucha por la permanencia comienzan a alejarse. En contraste, Platense se posiciona a solo seis puntos de los puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana 2025, lo que mantiene vivas sus aspiraciones de jugar a nivel internacional el próximo año.

El próximo desafío para Independiente Rivadavia será enfrentar a Vélez en Liniers, un encuentro en el que deberá buscar desesperadamente una victoria para no hundirse más en la tabla. Por su parte, Platense recibirá a San Lorenzo con la esperanza de seguir sumando puntos y acercarse a su objetivo de clasificar a las copas.

Fixture de la fecha 12 de la Liga Profesional

Viernes 23 de agosto

Independiente Rivadavia 0-2 Platense

Sábado 24 de agosto

14.30 | Deportivo Riestra vs. Sarmiento

15.00 | Argentinos Juniors vs. Huracán

17.00 | Instituto vs. Defensa y Justicia

19.30 | Tigre vs. Unión

Domingo 25 de agosto

14.30 | Lanús vs. Godoy Cruz

14.30 | San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba

17.00 | Racing Club vs. Independiente

20.30 | River Plate vs. Newell's