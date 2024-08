La verdad detrás del beso en Uruguay entre Lucía y Nico

Lucía Maidana y el escándalo de Gran Hermano

La tercera en discordia: ¿qué pasó entre Lucía y Nico?

Lucía Maidana, ex participante de Gran Hermano 2023, fue señalada por los fans del reality como la responsable de la ruptura entre Nicolás Grosman y Florencia Regidor, quienes formaban pareja desde la finalización del programa. La polémica estalló cuando surgieron rumores de un beso entre Lucía y Nico en un hotel en Uruguay, lo que generó una ola de críticas y ataques hacia Maidana en redes sociales.

El descargo de Lucía Maidana en redes sociales

Ante las acusaciones, Lucía decidió romper el silencio y publicó un comunicado en sus redes sociales, donde pidió respeto y aclaró la situación. "Quiero dirigirme a ustedes para dar la cara después de recibir todo tipo de agresiones hacia mí y a mi familia, y de pasarla muy mal", expresó Lucía en un mensaje compartido en su canal de WhatsApp y en su cuenta de X.

Lucía sostuvo que el beso con Nicolás ocurrió en un contexto donde ambos eran solteros y que no pasó a mayores. "Dejen de mentirle a la gente con confusiones y mentiras que no hacen más que lastimar", añadió la ex GH, quien también pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por lo sucedido.

La respuesta de Nicolás Grosman tras las acusaciones

Nicolás Grosman, quien también fue finalista en Gran Hermano 2023, salió al cruce de las críticas y negó haber sido infiel a Florencia. A través de sus redes sociales, Nico explicó que, antes de viajar a Uruguay, Florencia ya había terminado la relación. "No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona", afirmó en una historia de Instagram.

La reacción de Florencia Regidor: "No estoy enojada, estoy decepcionada"

Florencia Regidor, por su parte, también utilizó sus redes para manifestar su desilusión. "No sólo se escapa, sino que expone chats privados cuando yo traté de no dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa. Nada más triste que la decepción", declaró Florencia, quien aseguró que ya había terminado su relación con Nicolás antes de que ocurriera el beso con Lucía.

La ex GH señaló que, aunque intentó mantener la calma, la actitud de Nicolás la decepcionó profundamente. "No es enojo, es una completa decepción", concluyó Regidor, agradeciendo el apoyo de sus seguidores en este difícil momento.

Un acuerdo entre Lucía y Florencia tras el escándalo

Después de varios días de tensión, Lucía Maidana y Florencia Regidor habrían llegado a un acuerdo. Según el periodista Fefe Bongiorno, ambas mujeres decidieron "respetarse como mujeres" y cortar con la polémica, poniendo fin a uno de los escándalos más comentados de Gran Hermano 2023.