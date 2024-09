Lollapalooza Argentina 2025: El line-up que dividió opiniones

La espera ha terminado: Lollapalooza Argentina ha revelado su line-up para la décima edición del festival, que se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro. Con la expectativa en su punto máximo, el festival ha desvelado a una impresionante alineación de artistas, incluyendo a Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs Du Sol y Tan Biónica. Sin embargo, la reacción del público ha sido una mezcla de entusiasmo y desilusión.

Críticas y descontento: ¿Qué dicen los fans?

El anuncio del line-up no ha estado exento de controversia. Pese a la inclusión de nombres reconocidos, algunos fanáticos han expresado su descontento, particularmente en redes sociales. Críticas como “Lo feliz que me hace que el lineup del Lolla sea una poronga” y “Che, perdón, pero sacando a Olivia, Girl in Red, Wos y Tate, esto es una poronga” han resonado con fuerza. La palabra “poronga” se ha convertido en tendencia, simbolizando el descontento de aquellos que esperaban una selección de artistas más impactante para celebrar el décimo aniversario del festival.

Reacciones positivas: apreciación por algunos artistas

No todos comparten la misma opinión negativa. Otros asistentes han mostrado entusiasmo por la participación de artistas como Alanis Morissette y Olivia Rodrigo. Fede Bongiorno, un conocido comentarista del medio, manifestó: “Me gustó el line-up. Muy emocionado por Alanis, que es un ícono y me hice fan en pandemia y por Olivia que la banco desde el minuto uno”. Este tipo de apoyo destaca una apreciación por la diversidad y el impacto cultural de ciertos artistas en el line-up.

Justin Timberlake: ¿Un artista controversial?

El regreso de Justin Timberlake a Sudamérica también ha generado conversación. El cantante, que estará presente en el Lollapalooza en Chile, ha estado envuelto en varias controversias. Desde un arresto reciente por conducir ebrio hasta viejas polémicas como el incidente con Janet Jackson en el Super Bowl y sus complicaciones con Britney Spears, Timberlake ha tenido que enfrentar una serie de críticas a lo largo de su carrera. Estos aspectos han reavivado el debate sobre su inclusión en el festival, especialmente en el contexto de su historial polémico.

Entradas y expectativas

A pesar de la controversia, la venta de entradas para el festival ha mostrado una alta demanda. La Preventa Cuatro está actualmente disponible a $220.000 más costo por servicio, con opciones más exclusivas como el Preventa 5 Plus y Preventa 5 Lolla Lounge, que ofrecen beneficios adicionales a precios más elevados. La alta demanda por los tickets refleja el continuo interés en el evento, a pesar de las críticas.

El Lollapalooza Argentina 2025 ha logrado captar la atención tanto por su line-up estelar como por las reacciones mixtas que ha suscitado. Con una mezcla de artistas consolidados y emergentes, el festival promete ser un evento memorable, aunque la respuesta del público resalta la complejidad de satisfacer a una audiencia diversa.