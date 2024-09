San Lorenzo presentó a Iker Muniain

El esperado momento finalmente llegó: Iker Muniain se convirtió en el nuevo refuerzo de San Lorenzo, firmando un contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2025. El exjugador del Athletic de Bilbao, ídolo en su tierra, arribó a Buenos Aires acompañado de su familia para sellar su compromiso con el equipo de Boedo, luego de superar exitosamente la revisión médica.

Esta incorporación marca un hito importante en la historia reciente del club, que busca repuntar en la Liga Profesional y en otros frentes deportivos.

El paralelismo con la historia de Isidro Lángara

San Lorenzo hizo oficial la llegada de Muniain con un emotivo video en redes sociales, donde el jugador trazó un paralelismo con Isidro Lángara, un ícono vasco que dejó su huella en el club a finales de los años 30. El video repasa la historia de Lángara, quien llegó a Argentina escapando de la guerra civil española y se destacó en su debut al anotar cuatro goles, construyendo así una leyenda que sigue vigente en Boedo.

“Vasco, llevo poco tiempo aquí en Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti... Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie”, recita Muniain, estableciendo una conexión emocional con su antecesor en el club y asegurando que las historias pendientes de los vascos en San Lorenzo continúan con él.

Previo a su presentación oficial, Muniain ya había expresado su entusiasmo por jugar en el fútbol argentino. El mediocampista navarro, de 31 años, llega tras una exitosa carrera en el Athletic de Bilbao, donde conquistó títulos nacionales enfrentando a grandes como Real Madrid y Barcelona. En su primera aparición pública tras su llegada al país, vistiendo una campera con los colores de San Lorenzo, el jugador fue recibido con entusiasmo por los hinchas en el aeropuerto de Ezeiza.

“Estoy ilusionado y optimista como siempre. Va todo muy bien con San Lorenzo y estoy muy feliz de estar acá”, comentó Muniain en diálogo con la prensa, subrayando su deseo de aportar experiencia y jerarquía a un equipo que actualmente necesita sumar puntos en la Liga Profesional.

Un refuerzo clave en un momento crítico

La llegada de Muniain representa una bocanada de aire fresco para San Lorenzo, que atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el club dirigido por Leandro Romagnoli enfrenta el desafío de escalar posiciones en la Liga Profesional, donde se encuentra en la parte baja de la tabla.

El refuerzo español fue visto con buenos ojos por la dirigencia del club, quienes consideran que su experiencia y talento pueden marcar la diferencia en un equipo que busca recuperar su nivel competitivo. Muniain, quien fue vinculado en su momento a River Plate, terminó recalando en Boedo tras intensas negociaciones encabezadas por los directivos Marcelo Moretti y el propio Romagnoli.

El futuro de San Lorenzo con Muniain

San Lorenzo no solo presentó a Muniain como su flamante refuerzo, sino que también anunció la renovación de contrato del joven talento Elián Irala, quien firmó hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Este movimiento estratégico demuestra el compromiso del club por asegurar una base sólida para el futuro.

Con la mirada puesta en su próximo compromiso, el Ciclón volverá al ruedo el 14 de septiembre, cuando recibirá al líder del campeonato en el Nuevo Gasómetro. Luego, visitará a Defensa y Justicia en busca de consolidar una mejoría en su rendimiento y sumar puntos clave de cara a la recta final de la temporada.