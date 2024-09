Este miércoles 11 de septiembre, Charly García presenta su esperado álbum La lógica del escorpión, su primer lanzamiento en siete años. Las 13 canciones del disco estarán disponibles a partir de las 21 horas en todas las plataformas digitales, lo que marca un regreso muy anticipado del legendario músico argentino.

El álbum no solo significa el fin de un largo silencio discográfico para García, sino también la culminación de un proceso lleno de idas y vueltas. Aunque la grabación principal se realizó entre 2020 y 2022, Charly siguió trabajando en las canciones hacia el final de la pandemia. Este trabajo cuenta con la colaboración de grandes figuras como David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, lo que lo convierte en una joya para los fanáticos del rock nacional.

Un álbum que se cocina a fuego lento

La lógica del escorpión tuvo una escucha anticipada dos semanas atrás, en un evento donde participaron amistades, familiares, personalidades y la prensa. Además, unos 7.000 fanáticos que compraron el vinilo en preventa tendrán la oportunidad de retirarlo antes de su lanzamiento oficial, a partir de las 16 horas del jueves en las disquerías Yenny/El Ateneo. Esta edición de lujo, que incluye ejemplares numerados, será seguida por versiones más económicas en vinilo y CD.

La producción del disco se realizó bajo el control técnico de Matías Sznaider, un joven ingeniero de sonido que García reclutó durante la serie de shows La Torre de Tesla. Durante las tardes y noches, Charly grababa guitarras, bajos, pianos y teclados, siempre acompañado de su asistente personal Guillermo Vega.

Colaboraciones y canciones memorables

Entre los músicos que colaboraron en el álbum destacan Fernando Samalea en la batería, las vocalistas Rosario Ortega e Hilda Lizarazu, y el guitarrista Fernando Kabusacki. Además, los miembros de The Prostitution, Toño Silva y Kiuge Hayashida, participaron en varias pistas. Las colaboraciones de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez añaden un toque especial al disco.

El repertorio de La lógica del escorpión incluye canciones como "Rompela", "Yo ya sé" y "El club de los 27". El disco también presenta temas recuperados de épocas anteriores como "Te recuerdo invierno", de la época de Sui Generis, y una versión de I'm afraid of Americans de David Bowie bajo el título "América". Otras canciones como "Juan Represión" y "La lógica del escorpión" muestran la versatilidad de Charly, quien nunca deja de sorprender.

Una joya que atraviesa décadas de historia musical

El lado B del disco abre con "Juan Represión" y continúa con temas como "Estrellas al caer" (con la melodía de Chipi Chipi), y "La pelícana y el androide", una colaboración especial con la voz del fallecido Luis Alberto Spinetta. Además, incluye un cover de "Watching the Wheels" de John Lennon, otro de "Rock and Roll Star" de The Byrds, y el tema que da título al álbum, "La lógica del escorpión".

Con este lanzamiento, Charly García sigue consolidando su legado en la música argentina. La lógica del escorpión es una nueva muestra de su capacidad para reinventarse y seguir vigente, atrayendo a nuevas generaciones de fanáticos mientras sigue deleitando a sus seguidores de toda la vida.