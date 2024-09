Kicillof: “El ajuste está destruyendo la producción nacional”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no escatimó palabras durante su discurso en el IV Congreso Metalúrgico, realizado en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de los 120 años de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Kicillof lanzó fuertes críticas hacia las políticas económicas del Gobierno nacional, señalando que están llevando a la industria a una caída sin precedentes.

“La caída que ha sufrido la industria en estos meses tiene muy pocos precedentes: en el caso de la producción metalúrgica se contrajo casi 12 puntos interanualmente, con un inicio claro a partir de la asunción del actual Gobierno nacional”, sostuvo el gobernador bonaerense, mientras se dirigía a los más de mil participantes, entre autoridades, empresarios y representantes del sindicalismo.

La crítica al modelo económico actual

Kicillof fue enfático al señalar lo que él considera como las causas principales de esta debacle en la industria: “Esta catástrofe industrial, que lleva a la destrucción del tejido productivo, es el resultado de un modelo de ajuste clásico, que no tiene nada de austríaco ni de anarco-capitalista, en donde el único componente novedoso es que a las autoridades nacionales no les preocupa el deterioro y no piensan hacer nada para revertirlo”.

El gobernador remarcó que las políticas actuales, basadas en la apertura importadora, las tarifas a valores internacionales y la reducción de salarios, están profundizando la crisis: “Están llevando adelante el mismo programa que fracasó tantas veces en nuestro país”. Afirmó que este plan apunta a la "primarización de nuestra economía y a la construcción de una sociedad más desigual".

Un enfoque industrialista para Buenos Aires

A diferencia de las políticas implementadas a nivel nacional, Kicillof destacó el enfoque de su gestión en la provincia de Buenos Aires, resaltando que el objetivo principal es la protección y desarrollo de la industria: “En la provincia de Buenos Aires tenemos un mandato diferente: nuestros objetivos principales son la producción y el trabajo”. Subrayó que su gobierno tiene un compromiso con el sector productivo y la generación de empleo.

“Somos un Gobierno industrialista: sabemos que hay mucho por mejorar, por eso lo que queremos discutir con el sector no es cómo destruir la producción, sino cómo lograr que la industria sea más eficiente, acceda al crédito, incremente sus exportaciones y genere más empleo de calidad”, concluyó Kicillof ante un auditorio expectante.

El desafío de la metalurgia en el contexto actual

El IV Congreso Metalúrgico, bajo el lema “La Industria Metalúrgica: pilar del desarrollo y futuro de nuestra nación”, reunió a más de mil participantes, incluyendo empresarios, sindicalistas y especialistas en la materia. Durante el encuentro, se debatieron los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de crisis económica global y se exploraron nuevas estrategias para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la industria.

El presidente de ADIMRA, Elio del Re, y el vicepresidente 3º, José Tamborenea, acompañaron a Kicillof en el escenario, reafirmando la importancia de la industria metalúrgica para el desarrollo económico de Argentina. “El rol de la metalurgia como motor de crecimiento es indiscutible”, señaló Del Re, subrayando la necesidad de políticas públicas que apoyen la reactivación del sector.

Entre los asistentes estuvieron la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quienes reforzaron el compromiso de sus respectivas áreas con el impulso de la industria.

El congreso también sirvió como plataforma para que expertos internacionales y nacionales compartieran sus experiencias en la implementación de innovaciones y estrategias de desarrollo productivo, con miras a posicionar a la industria metalúrgica como un pilar del futuro económico del país.