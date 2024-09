Diputado Kiczka en la mira: ¿Fuga o retiro espiritual?

El diputado misionero Germán Kiczka, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, declaró este jueves ante el Juzgado Penal de Apóstoles. Durante más de tres horas, el legislador negó todas las acusaciones que pesan en su contra. Según su versión, no intentó fugarse cuando fue desaforado por la Legislatura, sino que estaba en un "retiro espiritual" en la provincia de Corrientes. “No me escondí de la Justicia, simplemente busqué un espacio para reflexionar”, sostuvo Kiczka, quien fue detenido en un camping días después de emitirse la orden de arresto.

Además de negar las imputaciones, Kiczka fue evasivo en las respuestas a las preguntas del juez Miguel Faria y de la fiscal Silvia Barronis. Mientras que a su abogado Gonzalo de Paula le respondió una única consulta para hilar su relato, hizo uso de su derecho a no declarar frente a la fiscal. Este comportamiento ha despertado sospechas sobre la veracidad de su versión de los hechos.

La defensa de Kiczka: "No era mi notebook"

Uno de los puntos clave de la causa es la incautación de una notebook en la casa del padre de Kiczka, en la cual se encontraron videos explícitos de abuso infantil. La defensa del legislador asegura que el dispositivo no le pertenece y que Kiczka no tiene ninguna relación con los archivos encontrados. “No sé de dónde salió esa computadora, pero no es mía”, afirmó Kiczka durante su declaración.

Sin embargo, fuentes judiciales señalan que las pruebas recopiladas hasta ahora apuntan a la responsabilidad del diputado y su hermano Sebastián, quien también está detenido. Entre las evidencias más relevantes se encuentra el uso del programa "eMule", un software utilizado para descargar archivos encriptados, que Kiczka justificó diciendo que lo usaba "para bajar música". El juez Faria ya anticipó que se utilizará un software especializado para determinar si los archivos en los dispositivos secuestrados fueron manipulados o eliminados.

Operativo de seguridad y evasión de preguntas

Kiczka fue trasladado desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde se encuentra detenido, hasta los tribunales de Apóstoles en medio de un imponente operativo de seguridad. El Grupo Especial Penitenciario estuvo a cargo del procedimiento, y el legislador llegó escoltado, portando casco, chaleco antibalas y esposado. Al entrar y salir del Juzgado Penal N°4, evitó hacer declaraciones públicas, manteniendo una sonrisa nerviosa y la cabeza baja, mientras los medios locales lo increpaban con preguntas sobre su fuga y las acusaciones que enfrenta.

Tras su declaración, Kiczka fue devuelto a la cárcel de Cerro Azul. Mientras tanto, continúan avanzando las pericias sobre los dispositivos secuestrados en la casa de su padre, en su despacho de la Legislatura misionera y en su oficina privada. Los resultados de estas investigaciones serán cruciales para determinar la culpabilidad del diputado en los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

El proceso político: la inminente expulsión de Kiczka

A la par del proceso judicial, Germán Kiczka enfrenta un proceso político que culminará en su expulsión de la Legislatura misionera. Este jueves por la tarde, la Cámara de Representantes votará su remoción, respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición. La sesión está programada para las 18:00 horas y su expulsión será uno de los primeros puntos del orden del día.

La Comisión Investigadora de la Legislatura, presidida por el Frente Renovador de la Concordia, ya ha emitido un dictamen que recomienda la expulsión del diputado por su “inhabilidad moral” para ejercer el cargo, dadas las graves acusaciones que enfrenta. Este dictamen fue aprobado tanto por los legisladores del oficialismo como por los de la oposición, quienes subrayaron que Kiczka intentó eludir la Justicia al permanecer prófugo durante casi diez días, hasta su captura en Corrientes.

En marzo de este año, Kiczka intentó renunciar a su banca para evitar el desafuero y la expulsión. Sin embargo, su renuncia fue rechazada por unanimidad en la Legislatura, que optó por permitir que avanzara el proceso judicial en su contra. La detención de Kiczka y su hermano Sebastián fue el resultado de una investigación internacional sobre redes de abuso infantil, de la cual Argentina fue uno de los países involucrados.

La recompensa y la captura en Corrientes

La captura de Germán Kiczka fue posible gracias a una mujer que lo identificó en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes, donde el diputado se encontraba "reflexionando". El Gobierno de Misiones había ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos para quien brindara información sobre su paradero. La mujer recibió la totalidad de la suma tras confirmar la identidad de Kiczka y facilitar su arresto.

El juez Faria ordenó la detención inmediata del legislador luego de que la Legislatura misionera aprobara su desafuero. El operativo que culminó con su detención fue coordinado por la policía de Misiones y las autoridades de Corrientes, quienes lograron localizarlo en cuestión de horas después de recibir la información clave.

Mientras avanza el juicio en su contra, la Legislatura misionera marcará un hito este jueves, con la expulsión de Kiczka, un hecho sin precedentes en la historia política reciente de la provincia.