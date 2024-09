Un video casero subido por Gabriel Barrios Pons a las redes sociales está causando furor entre los fanáticos del fútbol en Argentina. En el video, que se viralizó en cuestión de horas, se puede ver a un hombre, identificado como Ariel Barrios, bailando al ritmo del particular sonido que emite un lavarropa. Lo curioso es que este ruido recuerda notablemente al de los bombos de cancha, esos que son protagonistas en los partidos de fútbol de todo el país.

Un lavarropa con alma de estadio

El video, que ya acumula miles de vistas, muestra cómo Ariel Barrios acompaña el sonido del electrodoméstico con movimientos de sus manos, imitando el repique característico de las hinchadas argentinas. Vestido con una camiseta de River Plate, Barrios no puede contener la risa mientras baila al ritmo del "lavarropa de cancha", como ya lo bautizaron en redes.

Gabriel Barrios, quien se encargó de grabar el momento, acompañó el video con un título que resume el sentir de muchos fanáticos: "El lavarropa de cancha no existe. -El lavarropa de cancha:". Cualquier amante del fútbol puede cerrar los ojos y transportarse a una tribuna repleta de hinchas, gracias a los sonidos que emite el electrodoméstico.

Reacciones entre la hinchada virtual

El fenómeno no pasó desapercibido. Los comentarios en el video muestran el asombro y la risa de miles de usuarios. Una usuaria llamada Mara comentó: "Todos tenemos un lavarropa así. Yo ya no puedo lavar, me dan ganas de salir corriendo a la cancha". Otro usuario, Adrián, afirmó que el ruido le recordaba al icónico tema "Verano del '92" de la banda Los Piojos. Incluso, algunos comentaron que sonaba como "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs.

Entre risas, un usuario llamado César propuso llevar el lavarropa a la cancha, mientras Alejandro preguntaba: "¿Cómo activo ese modo en mi lavarropa?".

Un fenómeno entre los fanáticos del fútbol

Este tipo de fenómenos virales no es raro en Argentina, un país donde el fútbol es más que una pasión. Los argentinos viven cada partido como si fuera el último, y no es sorpresa que algo tan simple como un electrodoméstico pueda despertar tantas emociones en la comunidad futbolera. El "lavarropa de cancha" se ha convertido en un fenómeno que refuerza la conexión única que tienen los argentinos con el deporte más popular del mundo.

Para Gabriel Barrios, quien grabó el video, la experiencia fue toda una previa de un partido, y entre risas se lo escucha decir: "Un lavarropa no te puede hacer sentir de visitante", mientras silba al compás del ruido.