Caso Chirino: Los detalles del juicio que sacude al Ejército

Este martes, inicia en Paso de los Libres, Corrientes, el juicio oral contra nueve militares acusados por la muerte del joven Matías Ezequiel Chirino. El soldado cordobés, de 22 años, perdió la vida en junio de 2022 durante un "bautismo" militar. El caso ha conmocionado al país y expone prácticas de abuso y maltrato en el Ejército Argentino. Siete de los acusados permanecen detenidos, mientras que dos enfrentan el juicio en libertad.

El trágico "bautismo" que terminó en muerte

El 19 de junio de 2022, Matías Chirino murió tras participar en una fiesta de iniciación en el Grupo de Artillería 3, ubicado en Paso de los Libres. Durante la celebración, se obligó al joven y a otros dos subtenientes a ingerir grandes cantidades de alcohol y a sumergirse en una pileta de agua sucia, pese a las bajas temperaturas. La autopsia determinó que Chirino falleció por broncoaspiración, tras vomitar estando inconsciente. En su organismo se encontraron 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según la acusación, los militares responsables habrían abusado de su autoridad, sometiendo a los novatos a prácticas humillantes. La familia de Chirino, desde el inicio, calificó los hechos como un acto de violencia y abuso de poder por parte de sus superiores.

Detenciones y desarrollo de la causa

En junio de 2024, siete de los acusados fueron detenidos por Gendarmería Nacional, mientras que Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico, considerados partícipes secundarios, continúan en libertad. La Cámara Federal de Corrientes agravó la imputación a homicidio simple, lo que llevó a la detención de los principales responsables: Rubén Darío Ruiz, Hugo Reclus Martínez Tarraga, Darío Emanuel Martínez, Exequiel Emanuel Aguilar, Gerardo Sebastián Bautista, Claudio Andrés Luna y Luis Facundo Acosta.

El fiscal Fabián Martínez sostuvo que los imputados actuaron con "dolo eventual", ya que eran conscientes de los riesgos de sus acciones y, aun así, las llevaron a cabo. "Crearon un peligro más allá del permitido, lo que terminó con la vida de Chirino", señaló el fiscal en la elevación a juicio. Además, argumentó que los acusados, conociendo el estado de vulnerabilidad del joven, no tomaron las precauciones mínimas para evitar su muerte, dejándolo desprotegido y sin atención médica adecuada.

Declaraciones de la familia de Chirino

El inicio del juicio marca un momento crucial para la familia de Matías Chirino, quienes durante más de dos años han buscado justicia. Ezequiel Chirino, padre de la víctima, expresó sus sentimientos ante la prensa: "No me van a devolver a mi hijo, pero voy a hacer justicia por él. Estamos muertos en vida, no hay un solo día que no pensemos en lo que le hicieron".

Durante su intervención en el programa Desayuno de Radio Dos, Ezequiel Chirino se refirió al dolor de enfrentar a los acusados: "Nunca me los crucé, nunca los conozco más que por fotos. Hoy los voy a ver cara a cara, después de tanto dolor y mentiras".

Las implicaciones del juicio y la respuesta del Ejército

La repercusión del caso llevó al exministro de Defensa, Jorge Taiana, a tomar medidas preventivas en noviembre de 2022. Se prohibió la ingesta de alcohol en actividades del servicio militar y la realización de cualquier tipo de "ritos" o ceremonias de iniciación en instalaciones militares. Sin embargo, la familia y organismos de derechos humanos exigen cambios estructurales en la formación y trato a los nuevos soldados.

Este juicio se presenta como un punto de inflexión para la justicia militar y la visibilización de prácticas abusivas que persisten en el ámbito castrense. La sentencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes podría sentar un precedente importante en la forma de juzgar este tipo de conductas dentro de las fuerzas armadas.

El proceso judicial promete ser extenso, con testimonios clave que buscarán reconstruir lo sucedido aquella trágica noche. A medida que avancen las audiencias, se espera que nuevos detalles salgan a la luz, determinando la responsabilidad de cada uno de los imputados en la muerte del joven soldado.