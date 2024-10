Vuelve la Liga Profesional de Fútbol: Fixture, árbitros y partidos clave de la fecha 18

Después de la pausa por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) regresa este viernes 18 de octubre con una jornada cargada de emoción. El calendario de la fecha 18 ya está confirmado, y los hinchas se preparan para un fin de semana lleno de fútbol, donde se destacan algunos cruces clave que podrían definir el rumbo del torneo.

Hasta el momento, Vélez Sarsfield lidera con 36 puntos, pero Huracán y Talleres lo siguen de cerca a solo cinco unidades. River y Boca, por su parte, buscarán acortar distancias desde sus actuales posiciones más rezagadas en la tabla.

El fixture de la fecha 18

El fútbol volverá este viernes con cinco partidos, destacándose el choque entre River y el líder Vélez en el Estadio Monumental, mientras que Boca, con Fernando Gago haciendo su debut como director técnico, visitará a Tigre el sábado.

A continuación, el detalle de los partidos y horarios:

Viernes 18 de octubre

15:00 Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

17:00 Sarmiento vs. Gimnasia (ESPN Premium)

18:45 Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports)

19:15 Lanús vs. Independiente (ESPN Premium)

21:00 River vs. Vélez (TNT Sports)

Sábado 19 de octubre

17:00 Belgrano vs. Platense (ESPN Premium)

17:00 Racing vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)

19:15 Tigre vs. Boca (ESPN Premium)

21:15 Unión vs. Huracán (TNT Sports)

Domingo 20 de octubre

15:00 Argentinos vs. Talleres (ESPN Premium)

17:15 Rosario Central vs. Banfield (TNT Sports)

17:15 Estudiantes vs. Instituto (ESPN Premium)

19:30 San Lorenzo vs. Barracas Central (TNT Sports)

19:30 Godoy Cruz vs. Newell’s (ESPN Premium)

Árbitros confirmados para la fecha 18

Los partidos de esta nueva jornada ya cuentan con las designaciones arbitrales y el VAR estará presente en los cruces más relevantes. Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en el duelo clave entre River y Vélez, mientras que Fernando Echenique será el responsable del partido entre Tigre y Boca, en lo que será el debut de Fernando Gago como técnico del Xeneize.

Además, Luis Lobo Medina volverá a arbitrar a Barracas Central, que enfrentará a San Lorenzo en un partido que genera altas expectativas debido a las recientes polémicas en los partidos del Guapo.

Boca y River, con la obligación de ganar

River Plate tendrá un difícil desafío ante Vélez, quien busca seguir firme en la cima. El equipo de Marcelo Gallardo deberá mejorar su rendimiento tras varios tropiezos, mientras que el Fortín de Quinteros intentará mantener su ventaja en el torneo. Por otro lado, Boca, que atraviesa una nueva era con Gago al mando, buscará sumar de a tres frente a Tigre en Victoria.

La lucha por el descenso

La pelea en la parte baja de la tabla también es intensa. Equipos como Gimnasia y Huracán necesitan sumar urgentemente para salir de las posiciones comprometidas, mientras que rivales directos como Platense y Unión buscarán mantenerse a flote. Cada punto será crucial en esta etapa del torneo, y los márgenes de error se reducen para todos los equipos que luchan por la permanencia.