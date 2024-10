Caso Strzyzowski: renuncias masivas y designación de nuevos abogados

El caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó un nuevo capítulo con la renuncia masiva de los abogados que representaban al clan Sena. Los cuatro letrados que defendían a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César decidieron dar un paso al costado por diferencias irreconciliables en la estrategia legal y desacuerdos en los honorarios. Esta inesperada decisión deja a los principales imputados en la causa sin representación legal a pocos días de que se fije la fecha del juicio.

Renuncias y razones

Los abogados Gabriela Tomljenovic, Ricardo Osuna, Nicolás Boniardi Cabra y Rocío De Jesús Ramírez renunciaron, explicando que había conflictos internos en la estrategia de defensa, sumados a disputas sobre la remuneración. Esta situación pone en riesgo la continuidad fluida del proceso judicial, ya que los Sena deben designar nuevos abogados rápidamente para evitar que el juicio se postergue aún más. De lo contrario, podrían ser defendidos por abogados de oficio, una opción que el clan preferiría evitar.

César Sena, acusado de ser el autor material del crimen, fue el primero en actuar. Designó a Daniel Paniagua, un abogado con quien tenía una relación previa, ya que fue su entrenador de artes marciales y el defensor de Cecilia Strzyzowski en el divorcio con César, proceso en el que se investiga la posible falsificación de la firma de la víctima. No obstante, el panorama es distinto para sus padres.

Emergencia legal para Emerenciano y Acuña

A pesar de la urgencia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña aún no han designado nuevos defensores. Se les ha otorgado un breve lapso para resolver esta situación, y según informes, la pareja mantuvo una videollamada de 20 minutos para acordar los próximos pasos. En caso de no encontrar un abogado particular que acepte representarlos, serán defendidos por un abogado de oficio asignado por el Estado.

El rol de los nuevos abogados y los fiscales

Los fiscales a cargo de la causa, Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, pertenecientes al Equipo Fiscal Especial (EFE), avanzan en la preparación del juicio, mientras que la defensa de otros implicados sigue tomando forma. Fabiana González, asistente de Acuña y acusada de ser partícipe necesaria en el crimen, designó a Ricardo Osuna, uno de los abogados que había renunciado al caso Sena. Osuna presentó un escrito para asumir su defensa, lo que significa que los Sena siguen a la espera de tener una defensa estable.

El juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski se prevé como uno de los más relevantes de los últimos años en Argentina, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la complejidad política que rodea a los acusados. El desenlace dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos días, ya que la renuncia de sus abogados coloca a los Sena en una posición vulnerable de cara a enfrentar a la Justicia.