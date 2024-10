Encuesta: Javier Milei pierde frente a gobernadores en imagen pública

Un reciente estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba reveló que la imagen positiva de los gobernadores de todas las provincias argentinas es superior a la de Javier Milei, líder libertario. A pesar de su creciente presencia en la política nacional, Milei sigue enfrentando dificultades para ganarse la confianza de los ciudadanos en comparación con los mandatarios locales.

El estudio, basado en una muestra de 8.660 personas y realizado entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre de 2024, destaca la desaprobación que enfrenta Milei en la mayoría de las provincias, comparado con el respaldo que tienen los gobernadores en sus respectivos distritos.

Datos clave del estudio: provincia por provincia

El informe muestra cómo Milei queda por detrás de los gobernadores en aprobación. Algunos de los datos más relevantes incluyen:

Buenos Aires: Axel Kicillof con 47,8% de aprobación, frente al 39,3% de Milei.

CABA: Jorge Macri con 51,9%, superando el 36,1% de Milei.

Chaco: El gobernador Leandro Zdero apenas supera a Milei, con un 56,6% frente a un 55,1%.

Córdoba: Martín Llaryora registra un 54,5% de aprobación, mientras Milei alcanza el 52%.

Mendoza: Alfredo Cornejo con una aprobación del 59,4%, frente al 52,9% de Milei.

Santa Fe: Maximiliano Pullaro es uno de los pocos mandatarios con una imagen negativa más alta que la de Milei, con apenas 24,1% de aprobación.

El estudio también pone foco en las ocho provincias más grandes del país, donde reside cerca del 75% de la población argentina. En este grupo, las cifras revelan una clara tendencia en favor de los gobernadores. En Buenos Aires, Kicillof supera cómodamente a Milei, mientras que en Mendoza y Córdoba, dos bastiones anti-kirchneristas, los gobernadores Alfredo Cornejo y Martín Llaryora también registran cifras significativamente más altas que el presidente.

Un caso paradigmático es el de Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista que recientemente se alineó con los libertarios, obtiene una aprobación del 59,2%, mientras que Milei alcanza un 54,7%. Esto refuerza la teoría de que, en muchas provincias, los gobernadores están mejor posicionados que el gobierno nacional, incluso cuando comparten afinidades políticas con la administración central.

La encuesta de Zuban Córdoba también arroja datos sorprendentes en provincias donde se esperaría que la gestión de Milei tuviera una mejor recepción. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de sus bastiones más fuertes, Milei registra apenas un 36,1% de aprobación, mientras que Jorge Macri, un dirigente del PRO, lo supera con un 51,9%. Esto puede ser un indicio de que la gestión de Milei no ha logrado convencer a parte del electorado porteño, donde su imagen sigue en declive.

Por otro lado, en Chaco, una provincia tradicionalmente peronista, Milei obtiene una sorprendente aprobación del 55,1%, superando su imagen en otros distritos. Sin embargo, incluso en esta provincia, el gobernador Leandro Zdero logra una ligera ventaja con un 56,6%.

Este estudio de Zuban Córdoba refuerza una tendencia que ya se ha observado en otras encuestas: los ciudadanos valoran más las gestiones locales que la nacional. Los gobernadores parecen estar mejor posicionados frente a la opinión pública, en parte debido a su proximidad con los problemas cotidianos de sus provincias. Mientras tanto, la administración de Milei enfrenta un desafío mayor para revertir esta percepción negativa en gran parte del país.

La encuesta también resalta que, aunque Milei mantiene un apoyo considerable en algunas provincias, su gestión está lejos de ser ampliamente aprobada a nivel federal. Este contexto ofrece un panorama complicado para el gobierno nacional, que deberá trabajar arduamente para mejorar su imagen de cara a futuras elecciones y desafíos políticos.

Provincia por provincia, qué nivel de aprobación tiene la gestión de Javier Milei y la de su gobernador

Provincia de Buenos Aires: Javier Milei con 39,3% vs Axel Kicillof con 47,8% (1240 casos)

Ciudad de Buenos Aires: Javier Milei con 36,1% vs Jorge Macri con 51,9% (450 casos)

Catamarca: Javier Milei con 47,8% vs Raúl Jalil con 58,4% (250 casos)

Chaco: Javier Milei con 55,1% vs Leandro Zdero con 56,6% (300 casos)

Chubut: Javier Milei con 41,4% vs Ignacio Torres con 54,8% (220 casos)

Córdoba: Javier Milei con 52% vs Martín Llaryora con 54,5% (650 casos)

Mendoza: Javier Milei con 52,9% vs Alfredo Cornejo con 59,4% (480 casos)

Santa Fe: Javier Milei con 50,9% vs Maximiliano Pullaro con 24,1% (630 casos)

Corrientes: Javier Milei con 52% vs Gustavo Valdés con 65,7% (280 casos)

Entre Ríos: Javier Milei con 54,2% vs Rogelio Frigerio con 56,9% (380 casos)

Formosa: Javier Milei con 37,8% vs Gildo Insfrán con 58,4% (280 casos)

Jujuy: Javier Milei con 53% vs Carlos Sadir con 58,7% (310 casos)

La Pampa: Javier Milei con 38,9% vs Sergio Ziliotto con 67,2% (210 casos)

La Rioja: Javier Milei con 41,5% vs Ricardo Quintela con 45,2% (280 casos)

Neuquén: Javier Milei con 38,8% vs Rolando Figueroa con 57,8% (220 casos)

Río Negro: Javier Milei con 40,2% vs Alberto Weretilneck con 61,3% (310 casos)

Tierra del Fuego: Javier Milei con 49,2% vs Gustavo Melella con 50,9% (180 casos)

Salta: Javier Milei 38,2% vs Gustavo Sáenz con 48,9% (330 casos)

Tucumán: Javier Milei con 54,7% vs Osvaldo Jaldo con 59,2% (380 casos)

San Juan: Javier Milei con 47,3% vs Marcelo Orrego con 58,2% (280 casos)

San Luis: Javier Milei con 38,5% vs Claudio Poggi con 59,7% (240 casos)

Misiones: Javier Milei con 47,5% vs Hugo Passalacqua con 57,3% (290 casos)

Santiago del Estero: Javier Milei con 32% vs Gerardo Zamora con 64,2% (280 casos)

Santa Cruz: Javier Milei 40,4% vs Claudio Vidal con 52,9% (190 casos)