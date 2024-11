Dengue: liberan mosquitos fluorescentes contra la epidemia

En la antesala del verano, una de las principales preocupaciones de salud en Argentina es el aumento de los focos de dengue. Para enfrentar esta situación, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha presentado un innovador plan que incluye la liberación de 80 mil mosquitos machos estériles en el sur del Conurbano Bonaerense.

Objetivos del programa

La estrategia busca controlar la población del Aedes Aegypti, el mosquito responsable de la transmisión de dengue, zika y chikungunya. Marianela García Alba, bióloga responsable del Proyecto Control Ecológico de Mosquitos, explicó: “Se prevé para fines de noviembre comenzar las liberaciones periódicas en el sitio, con 80 mil machos estériles liberados semanalmente en puntos equidistantes del barrio”.

Los mosquitos, que serán teñidos con un polvo fluorescente naranja o verde para facilitar su identificación, no representan ningún riesgo para la población, ya que solo los machos son liberados, y estos no pican ni contagian enfermedades. “Esto genera un poco de ansiedad en la población, pero es importante no matarlos; por eso se liberan de forma inundativa”, agregó García Alba.

La CNEA tiene como propósito implementar la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método ecológico que evita el uso de pesticidas. La técnica consiste en criar masivamente mosquitos machos, esterilizarlos mediante radiación, y liberarlos para que compitan con los machos salvajes por las hembras. Esto provoca que los huevos de las hembras no generen nuevas larvas, disminuyendo así la población del mosquito transmisor.

García Alba destacó: “La técnica propone la liberación inundativa de machos estériles en un área para que compitan por la cópula de las hembras salvajes, logrando así una reducción efectiva en la población”.

Proceso de liberación

La liberación de estos mosquitos se llevará a cabo en dos lotes de 40 mil dos veces por semana, cubriendo un área de 40 hectáreas. La bióloga asegura que se espera observar resultados positivos en la reducción de la población de Aedes Aegypti en un plazo de cuatro meses.

Impacto y proyecciones

Este proyecto no solo se limita al Barrio Uno de Ezeiza donde hace una semana se liberaron los primeros 25.000 mosquitos, sino que también contempla futuras liberaciones en otras zonas del país. “El proyecto es financiado por la CNEA y cuenta con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, señaló García Alba, quien también afirmó que el mismo ha demostrado ser efectivo en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, donde se logró una notable disminución en la población de mosquitos.

La implementación de esta técnica tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para controlar enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente en un contexto donde el dengue representa una amenaza creciente en el país.