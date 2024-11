Netanyahu ordena rescate de hinchas israelíes en Ámsterdam

Una serie de enfrentamientos violentos estallaron en el centro de Ámsterdam luego de la derrota del equipo Maccabi Tel Aviv frente al Ajax, en un partido de la Europa League este jueves por la noche. Grupos de manifestantes propalestinos atacaron a hinchas israelíes, desatando una crisis diplomática que involucró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien calificó los incidentes como "de máxima gravedad". Ante la violencia, el mandatario israelí exigió una intervención rápida y contundente por parte del gobierno neerlandés para proteger a sus ciudadanos y castigar a los responsables.

Netanyahu ordena el rescate inmediato

En respuesta a la situación, Netanyahu ordenó este viernes el envío urgente de dos aviones de rescate para evacuar a los israelíes afectados. A través de un comunicado, su oficina subrayó que el mandatario espera una acción firme de las autoridades locales: "El primer ministro se toma muy en serio este horrible acontecimiento y exige que el gobierno neerlandés actúe con rapidez y firmeza contra los alborotadores y garantice la seguridad de nuestros ciudadanos". La situación fue también monitoreada de cerca en Israel, donde el gobierno manifestó su preocupación por la creciente vulnerabilidad de sus ciudadanos en el extranjero en medio del tenso conflicto israelí-palestino.

Escenas de violencia y tensión en Ámsterdam

Según medios neerlandeses como AT5, los disturbios comenzaron cerca del Johan Cruijff Arena cuando los seguidores del Maccabi Tel Aviv fueron confrontados por manifestantes propalestinos que coreaban consignas como "Palestina libre". Videos difundidos en redes sociales mostraron a los hinchas israelíes siendo golpeados y algunos incluso lanzados a canales cercanos, en imágenes que reflejan el alto nivel de agresión. La policía de Ámsterdam intentó dispersar a los manifestantes, aunque la situación rápidamente se tornó incontrolable.

El ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, también se pronunció con vehemencia, señalando que la violencia representa "un peligro para la vida de personas inocentes". Bennett pidió que se tomen medidas drásticas para evitar mayores agresiones: "Lo que veo parece poner en peligro la vida de personas inocentes: personas atropelladas, golpeadas, arrojadas a un río y mucho más".

Reacciones internacionales y conexión histórica

La situación en Ámsterdam resonó también en Estados Unidos. Deborah Lipstadt, enviada especial contra el antisemitismo, condenó el ataque y lo comparó con los pogromos de la Alemania nazi. "Horrorizada por los ataques en Ámsterdam, que recuerdan terriblemente a un pogromo clásico. También estoy profundamente preocupada por la duración de los ataques", declaró Lipstadt, recordando que estos incidentes coinciden con el aniversario de la "Noche de los Cristales Rotos", en 1938, cuando los nazis desataron una serie de persecuciones contra judíos en Alemania.

A nivel diplomático, el canciller israelí, Gideon Saar, anunció una visita de emergencia a los Países Bajos para abordar la situación y reforzar la demanda de protección para los israelíes en territorio neerlandés. "A la luz de los graves acontecimientos, el ministro de Relaciones Exteriores partirá pronto para una visita diplomática urgente", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Escalada de violencia y presión diplomática sobre Países Bajos

La violencia en Ámsterdam incrementa la presión sobre el gobierno neerlandés para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, mientras las tensiones políticas en torno al conflicto israelí-palestino continúan escalando. Con llamados urgentes a la acción desde el exterior, el gobierno de Países Bajos se enfrenta a la compleja tarea de contener la situación y abordar las preocupaciones sobre el crecimiento de actos antisemitas y la seguridad en eventos internacionales.

Israel, por su parte, ha hecho énfasis en que estos actos de violencia no deben quedar impunes, y exige un compromiso activo de los países extranjeros en la protección de sus ciudadanos. La crisis en Ámsterdam no solo refleja las tensiones latentes, sino que también destaca la gravedad de la situación internacional en un contexto que sigue siendo altamente polarizado y sensible.