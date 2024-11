Desafío fallido en Bake Off: una participante se despidió entre lágrimas

La última gala de Bake Off Famosos estuvo cargada de emociones y tensión. En esta ocasión, el jurado se enfrentó a la difícil tarea de evaluar el desafío “Texturas de chocolate”, donde los famosos debían presentar un postre con al menos tres tipos de chocolate en distintas texturas. La prueba resultó ser un verdadero reto para algunos, y una falla en la preparación dejó a un participante fuera de la competencia.

Entre los platos presentados, los brigadeiros fueron el centro de las críticas. Un postre clásico de la gastronomía brasileña no cumplió con las expectativas del jurado, compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. A pesar de algunos elogios puntuales, una salsa que no estuvo a la altura selló el destino de un participante.

Críticas contundentes y emoción en la despedida

El jurado no escatimó en sus devoluciones. Damián Betular, conocido por su ojo crítico, fue directo: “El brigadeiro tiene que ser cremoso, pero esta salsa no está. Es líquida, marrón, y no me gusta”. Por su parte, Maru Botana destacó el crocante, aunque reconoció que la preparación general no estuvo a la altura del desafío.

Finalmente, el veredicto fue contundente. Entre lágrimas y aplausos, Eliana Guercio se convirtió en la última eliminada del reality. La botinera no logró superar la prueba y se despidió de la competencia, dejando un emotivo mensaje de agradecimiento a sus compañeros y al jurado.

Un camino cada vez más difícil

Con esta eliminación, la competencia se torna más exigente. Los participantes que aún permanecen en la carpa saben que cualquier error puede costarles su permanencia. Las expectativas del jurado son cada vez más altas, y la presión crece a medida que se acerca la gran final.