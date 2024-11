El músico "El Dipy" denunciado por abuso sexual y extorsión

El cantante y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", fue denunciado por abuso sexual y extorsión. Según un informe de Noticias Argentinas, la acusación fue presentada por una mujer identificada como M.C.A.M., quien aseguró haber sufrido los hechos entre octubre de 2023 y mayo de este año.

La denuncia y los primeros encuentros

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante conoció al músico en octubre de 2023 en un bar de San Martín, provincia de Buenos Aires. “Lo conocí personalmente el 25 de octubre, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer, donde actuaba como DJ. Antes, habíamos intercambiado mensajes por Instagram y WhatsApp”, declaró la mujer, quien también afirmó que ambos compartían militancia en el partido La Libertad Avanza.

La denunciante relató que aquella noche "El Dipy" le insistió en consumir drogas, algo a lo que ella se negó. Sin embargo, comenzó a sentirse mareada tras beber tragos que él le sirvió. "No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque no suelo marearme con fernet", expresó.

Más tarde, ambos se dirigieron al departamento del músico en Villa del Parque, donde mantuvieron relaciones sexuales. La mujer aclaró que, aunque cree que el acto fue consentido, no recuerda detalles debido a su estado de mareo.

Violencia y manipulación tras la victoria de Milei

La situación empeoró tras la victoria electoral de Javier Milei en noviembre de 2023. Según la denunciante, Martínez comenzó a acosarla con insistentes llamados y mensajes durante los festejos en el búnker de La Libertad Avanza. Poco después, el músico le prometió un puesto en el ámbito estatal, una oferta que nunca se concretó y que, según la mujer, usó como herramienta de manipulación.

“Me decía que, si no accedía a verlo, no conseguiría el trabajo que me prometía. Se aprovechaba de mi situación económica y mi hipervulnerabilidad para extorsionarme”, declaró.

Las acusaciones de abuso sexual

La mujer relató tres episodios de abuso sexual en el departamento de Martínez entre marzo y mayo de 2024. El primero ocurrió el 15 de marzo, cuando ella acudió a una reunión en la que supuestamente hablarían de trabajo. Según su testimonio, "El Dipy" cerró la puerta con llave y, tras una breve charla, la tomó por las muñecas y la violó. “Me dijo que no me iba a escapar”, recordó.

El segundo incidente tuvo lugar el 17 de abril bajo circunstancias similares. “Se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos de a momentos y empezó a sacarme la ropa. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales”, indicó.

El último hecho ocurrió el 16 de mayo, cuando Martínez la habría obligado a practicarle sexo oral. En su declaración, la mujer afirmó: "Se aprovechaba de mi urgencia económica y me extorsionaba con la supuesta propuesta laboral para someterme sexualmente".

Las pruebas presentadas

La denunciante aportó a la Justicia su dispositivo móvil, donde se encuentran las conversaciones mantenidas con Martínez. Explicó que no pudo descargar los chats de forma ordenada debido al tamaño de los archivos, pero aseguró que los mensajes respaldan su versión de los hechos.

La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía, que busca determinar la veracidad de los testimonios y las pruebas presentadas.