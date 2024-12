Jubilado intentó prenderse fuego en PAMI tras rechazo de medicación

Este jueves por la mañana, la sede central del PAMI en Córdoba vivió un episodio de desesperación cuando un jubilado de 67 años roció su cuerpo con nafta e intentó prenderse fuego tras ser informado que no se le entregarían los medicamentos que había solicitado. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los presentes, quienes lograron evitar que el hombre se incendiara. Tras ser reducido, el jubilado fue trasladado a un centro de salud local para recibir atención médica.

La causa de la desesperación: restricciones en los medicamentos

El hecho ocurrió en el edificio de PAMI, ubicado en la avenida General Paz, en pleno centro de la capital provincial. La tensión se desató cuando el hombre, quien según fuentes de la Policía de Córdoba es un paciente psiquiátrico, se mostró enfurecido al recibir la negativa por parte del personal administrativo. Según los testigos, el jubilado había llegado a la oficina con un bidón de cinco litros de nafta y un encendedor, con los cuales intentó prenderse fuego cerca de las 8:30 de la mañana.

La reacción del hombre se dio en el marco de una medida anunciada recientemente por el Gobierno, que establece restricciones en el acceso a medicamentos gratuitos para los jubilados. Esta disposición ha generado un gran malestar entre la población de adultos mayores, quienes ven limitadas sus posibilidades de acceder a la cobertura que anteriormente garantizaba el acceso gratuito a ciertos fármacos.

El nuevo esquema del PAMI y sus consecuencias

El martes pasado, PAMI adoptó un nuevo esquema que recorta la cantidad de medicamentos gratuitos a los jubilados, limitando a solo cinco fármacos al mes. Además, los jubilados que necesiten una cobertura del 100% para sus medicamentos deberán solicitar un subsidio social. Este trámite, que hasta ahora no se exigía, impone varios requisitos como no percibir más de $390.000 mensuales, no estar afiliado a una prepaga y no poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad. Esto ha generado un fuerte rechazo entre los jubilados, quienes temen que muchos de ellos, que hasta ahora podían acceder a medicamentos gratis, queden excluidos de la cobertura.

El nuevo sistema también implica la eliminación del programa “Vivir Mejor”, que garantizaba el acceso sin costo a medicamentos a los afiliados al PAMI bajo el gobierno de Alberto Fernández. Las autoridades aseguran que la medida busca garantizar que los medicamentos lleguen a quienes realmente los necesiten, pero los jubilados y sus familias viven momentos apremiantes.

La protesta de los jubilados

Este hecho en Córdoba no es un caso aislado. Ayer, un grupo de jubilados fue reprimido por la Policía Federal mientras movilizaba a las oficinas centrales del PAMI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para expresar su rechazo a las nuevas restricciones. La manifestación terminó con una reunión con un asesor del PAMI, quien les informó que podría haber mejoras en el acceso a los medicamentos "si la recaudación mejora en 2025".

La situación del subsidio social

El nuevo subsidio social exige que los jubilados que necesiten acceder a la cobertura total de medicamentos cumplan con una serie de requisitos económicos, tales como no superar los $389.398 mensuales en ingresos netos y no estar afiliados a una prepaga. Además, se establece que no deben poseer más de un inmueble ni un automóvil de menos de 10 años de antigüedad. Si no cumplen con los requisitos, los beneficiarios solo podrán acceder a descuentos parciales en los medicamentos.