Este viernes 6 de diciembre, el Centro de Convenciones Costa Salguero se vistió de gala para recibir a los Premios Martín Fierro de la Moda 2024, donde se destacó la presencia de Wanda Nara. La conductora de Bake Off Famosos no solo impactó con su sofisticado look, sino también con su presencia en compañía de L-Gante, con quien mantiene un romance mediático desde hace algunos meses.

En la alfombra roja, ambos compartieron detalles de su relación y su visión sobre la moda. “Nos acompañamos mucho y disfrutamos lo que hacemos cada día”, comentó Wanda, mientras que L-Gante destacó: “Somos muy compañeros, siempre con los pies sobre la tierra. Ella me hace muy bien”.

El artista optó por un atuendo total black con chaqueta y zapatillas Balenciaga, mientras que Wanda apostó por la elegancia con un vestido negro largo, adornado con detalles plateados en el cuello y complementado con un maquillaje natural.

Wanda Nara y su triunfo en los premios

La noche no solo fue de glamour, sino también de reconocimiento. Wanda Nara se llevó el Martín Fierro en la categoría Mejor Estilo en Conducción Femenina, superando a figuras como Juana Viale y Verónica Lozano.

En su discurso de agradecimiento, la empresaria dedicó emotivas palabras a su estilista, Kenny Palacios: “Es mi alma gemela, capaz de darlo todo para que yo siempre me luzca. Espero que algún día también esté nominado”. Además, mencionó a su hermana Zaira Nara y tuvo un guiño especial para L-Gante, quien la acompañó en esta noche tan especial.

La empresaria aprovechó su momento para lanzar una frase que muchos interpretaron como una referencia a su mediático divorcio con Mauro Icardi: “La vida es muy corta, hay que ser feliz y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar”.

Polémicas y tensiones en una velada inolvidable

La gala no estuvo exenta de momentos tensos. Durante la alfombra roja, Sol Pérez, conductora del evento, lanzó un comentario filoso que generó risas incómodas: “Fan de su relación”, en alusión a un famoso meme relacionado con parejas mediáticas. Aunque Wanda lo tomó con humor, las redes sociales rápidamente viralizaron el momento.

Por otro lado, la presencia de Wanda no pasó desapercibida para sus detractores, como la China Suárez, quien volvió a ser protagonista de rumores tras dar un polémico “like” en redes sociales, percibido como una provocación directa hacia la empresaria, ya que fue sobre un posteo que deçia "Sonrió porque se que un día el karma te dará la patada voladora en la boca que te merecés".

Un año agitado para Wanda y L-Gante

El 2024 ha sido un año lleno de emociones para la pareja. Entre rumores, enfrentamientos públicos y el blanqueo de su relación, ambos han sabido mantenerse en el centro de atención mediática. L-Gante resumió su año como “vivir tres vidas en una” y destacó cómo el apoyo mutuo ha sido clave para afrontar los desafíos.

La relación entre Wanda Nara y L-Gante sigue generando repercusiones en el espectáculo argentino, posicionándose como una de las parejas más comentadas del año. Y aunque las polémicas no cesan, la pareja se muestra sólida y dispuesta a disfrutar de cada momento juntos.