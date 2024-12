¿Enzo Fernández y la ex de L-Gante? Las fotos que desataron rumores de romance

¿Enzo Fernández y la ex de L-Gante? Las fotos que desataron rumores de romance

Tras su separación de Valentina Cervantes, Enzo Fernández sigue siendo protagonista de titulares que lo relacionan con figuras del espectáculo. La última en sumarse a esta lista es Candela Arizaga, influencer y exnovia del cantante de RKT, L-Gante. Unas coincidencias en sus publicaciones desde Londres desataron especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Coincidencias en las publicaciones

Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, compartió esta semana en su cuenta de Instagram un carrete de fotos recorriendo emblemáticos sitios de Londres, como el Big Ben, el London Eye y el Puente de la Torre. Acompañó las imágenes con la descripción "London City" y un corazón azul.

Horas después, Candela Arizaga publicó en sus redes sociales imágenes desde los mismos lugares, incluyendo una leyenda que decía "This is London baby", junto a un corazón. Las similitudes en los escenarios y las descripciones no pasaron desapercibidas, lo que provocó una oleada de comentarios en ambas cuentas.

El detalle que desató los comentarios

Los usuarios de redes sociales notaron la coincidencia y comenzaron a especular sobre la relación entre ambos. Comentarios como “Quién te saca las fotos, Enzo picarón”, “Primero L-Gante, ahora Enzo Fernández” y “Se sacaron las mismas fotos” inundaron los posteos de ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, las publicaciones alimentaron las sospechas. Según los usuarios, estas coincidencias no parecen ser casuales y podrían estar marcando el inicio de una nueva relación en el mundo de las celebridades.

El historial mediático de Enzo y Candela

No es la primera vez que Enzo Fernández es vinculado con personalidades del espectáculo. Luego de su separación de Valentina Cervantes, madre de su hija, se lo asoció con figuras como Nicki Nicole, aunque esta última relación fue desmentida públicamente.

Por su parte, Candela Arizaga mantuvo una relación mediática con L-Gante a principios de este año, aunque esta terminó luego de algunos meses. Desde entonces, la influencer se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional.

Los rumores en contexto

Mientras Enzo Fernández continúa disfrutando de su vida en Europa y consolidando su carrera en el Chelsea, los rumores sobre su vida personal no dejan de ocupar titulares. Por ahora, tanto el futbolista como la influencer han optado por el silencio, dejando que las redes sociales hagan su trabajo.