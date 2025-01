Golden Globes 2025: el listado completo de ganadores de la gran noche

La temporada de premios 2025 comenzó con la entrega de los Golden Globes, en una noche marcada por el glamour, la emoción y varios momentos históricos. Nikki Glaser, la primera mujer en conducir el evento en solitario, fue la anfitriona de una gala que celebró lo mejor del cine y la televisión del último año.

Los grandes ganadores de la noche fueron El Brutalista, que se alzó con tres estatuillas, incluyendo mejor drama, mejor dirección y mejor actor protagónico para Adrien Brody; y Emilia Pérez, que brilló con cuatro premios: mejor comedia o musical, mejor película en lengua no inglesa, mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción por El mal.

A continuación, la lista completa actualizada, con los ganadores:

Mejor actriz de reparto en una película

Zoe Saldaña – Emilia Pérez como Rita Mora Castro – GANADORA

Selena Gomez – Emilia Pérez como Jessi Del Monte

Ariana Grande – Wicked como Galinda Upland

Felicity Jones – The Brutalist como Erzsébet Tóth

Margaret Qualley – The Substance como Sue

Isabella Rossellini – Conclave como Sister Agnes

Mejor actriz en una serie musical o de comedia

Jean Smart – Hacks (HBO/Max) como Deborah Vance – GANADORA

Kristen Bell – Nobody Wants This (Netflix) como Joanne

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC) como Janine Teagues

Ayo Edebiri – The Bear (FX/Hulu) como Sydney Adamu

Selena Gomez – Only Murders in the Building (Hulu) como Mabel Mora

Kathryn Hahn – Agatha All Along (Disney+) como Agatha Harkness

Mejor actor de reparto en una película

Kieran Culkin – A Real Pain como Benji Kaplan – GANADOR

Yura Borisov – Anora como Igor

Edward Norton – A Complete Unknown como Pete Seeger

Guy Pearce – The Brutalist como Harrison Lee Van Buren

Jeremy Strong – The Apprentice como Roy Cohn

Denzel Washington – Gladiator II como Macrinus

Mejor actor en una serie de drama

Hiroyuki Sanada – Shōgun (FX/Hulu) como Lord Yoshii Toranaga – GANADOR

Donald Glover – Mr. & Mrs. Smith (Prime Video) como John Smith / Michael

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent (Apple TV+) como Rusty Sabich

Gary Oldman – Slow Horses (Apple TV+) como Jackson Lamb

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal (Peacock/Sky) como “The Jackal”

Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+) como Tommy Norris

Mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix) como Martha Scott – GANADORA

Liza Colón-Zayas – The Bear (FX/Hulu) como Tina Marrero

Hannah Einbinder – Hacks (HBO/Max) como Ava Daniels

Dakota Fanning – Ripley (Netflix) como Marge Sherwood

Allison Janney – The Diplomat (Netflix) como Vice President Grace Penn

Kali Reis – True Detective: Night Country (HBO/Max) como Trooper Evangeline Navarro

Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Tadanobu Asano – Shōgun (FX/Hulu) como Kashigi Yabushige – GANADOR

Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix) como José Menendez

Harrison Ford – Shrinking (Apple TV+) como Dr. Paul Rhoades

Jack Lowden – Slow Horses (Apple TV+) como River Cartwright

Diego Luna – La Máquina (Disney+) como Andy Pérez

Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX/Hulu) como Richard Jerimovich

Mejor actor en una serie musical o de comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX/Hulu) como Chef Carmen “Carmy” Berzatto - GANADOR

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix) como Noah Roklov

Ted Danson – A Man on the Inside (Netflix) como Charles

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu) como Charles-Haden Savage

Jason Segel – Shrinking (Apple TV+) como Jimmy Laird

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu) como Oliver Putnam

Mejor guión

Peter Straughan – Conclave - GANADOR

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet y Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Mejor interpretación en comedia de stand-up en televisión

Ali Wong – Ali Wong: Single Lady (Netflix) - GANADORA

Jamie Foxx – Jamie Foxx: What Had Happened Was… (Netflix)

Nikki Glaser – Nikki Glaser: Someday You’ll Die (HBO/Max)

Seth Meyers – Seth Meyers: Dad Man Walking (HBO/Max)

Adam Sandler – Adam Sandler: Love You (Netflix)

Ramy Youssef – Ramy Youssef: More Feelings (HBO/Max)

Mejor película en otro idioma (no inglés)

Emilia Pérez (Francia) - GANADORA

All We Imagine as Light (Francia/India/Países Bajos/Luxemburgo/Italia)

The Girl with the Needle (Polonia/Suecia/Dinamarca)

I’m Still Here (Brasil)

The Seed of the Sacred Fig (Estados Unidos/Alemania)

Vermiglio (Italia)

Mejor actor en una serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Colin Farrell – The Penguin (HBO/Max) como Oswald “Oz” Cobb a.k.a. The Penguin - GANADOR

Richard Gadd – Baby Reindeer (Netflix) como Donny Dunn

Kevin Kline – DISCLAIMER* (Apple TV+) como Stephen Brigstocke

Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix) como Erik Menendez

Ewan McGregor – A Gentleman in Moscow (Paramount+) como Count Alexander Rostov

Andrew Scott – Ripley (Netflix) como Tom Ripley

Mejor actriz en una serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Jodie Foster – True Detective: Night Country (HBO/Max) como Chief Liz Danvers - GANADORA

Cristin Milioti – The Penguin (HBO/Max) como Sofia Gigante (née Falcone)

Sofía Vergara – Griselda (Netflix) como Griselda Blanco

Naomi Watts – Feud: Capote vs. The Swans (FX/Hulu) como Babe Paley

Kate Winslet – The Regime (HBO/Max) como Chancellor Elena Vernham

Cate Blanchett – DISCLAIMER* (Apple TV+) como Catherine Ravenscroft

Mejor actriz en una película musical o de comedia

Demi Moore – The Substance como Elisabeth Sparkle - GANADORA

Amy Adams – Nightbitch como Madre

Cynthia Erivo – Wicked como Elphaba Thropp

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez como Emilia Pérez / Juan “Manitas” Del Monte

Mikey Madison – Anora como Anora “Ani” Mikheeva

Zendaya – Challengers como Tashi Duncan

Mejor actor en una película musical o de comedia

Sebastian Stan – A Different Man como Edward Lemuel / Guy Moratz - GANADOR

Jesse Eisenberg – A Real Pain como David Kaplan

Hugh Grant – Heretic como Mr. Reed

Gabriel LaBelle – Saturday Night como Lorne Michaels

Jesse Plemons – Kinds of Kindness como Robert, Daniel, y Andrew

Glen Powell – Hit Man como Gary Johnson

Mejor película animada

Flow - GANADORA

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor director

Brady Corbet – The Brutalist - GANADOR

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Coralie Fargeat – The Substance

Payal Kapadia – All We Imagine as Light

Mejor score original

Trent Reznor y Atticus Ross – Challengers - GANADORES

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kris Bowers – The Wild Robot

Clément Ducol y Camille – Emilia Pérez

Hans Zimmer – Dune: Part Two

Mejor canción original

El Mal (Clément Ducol, Camille, y Jacques Audiard) – Emilia Pérez - GANADORA

Beautiful That Way (Andrew Wyatt, Miley Cyrus, y Lykke Li) – The Last Showgirl

Compress / Repress (Trent Reznor, Atticus Ross, y Luca Guadagnino) – Challengers

Forbidden Road (Robbie Williams, Freddy Wexler, y Sacha Skarbek) – Better Man

Kiss the Sky (Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, y Ali Tamposi) – The Wild Robot

Mi Camino (Clément Ducol y Camille) – Emilia Pérez

Logro cinemático y de taquilla

Wicked - GANADORA

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

The Wild Robot

Mejor serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Baby Reindeer (Netflix) - GANADORA

DISCLAIMER* (Apple TV+)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO/Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO/Max)

Mejor serie musical o de comedia

Hacks (HBO / Max) - GANADORA

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX / Hulu)

The Gentlemen (Netflix)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en una serie de drama

Anna Sawai – Shōgun (FX/Hulu) como Toda Mariko - GANADORA

Kathy Bates – Matlock (CBS) como Madeline Kingston / “Matty” Matlock

Emma D’Arcy – House of the Dragon (HBO/Max) como Queen Rhaenyra Targaryen

Maya Erskine – Mr. & Mrs. Smith (Prime Video) como Jane Smith / Alana

Keira Knightley – Black Doves (Netflix) como Helen Webb

Keri Russell – The Diplomat (Netflix) como Ambassador Katherine “Kate” Wyler

Mejor serie de drama

Shōgun (FX / Hulu) - GANADORA

The Day of the Jackal (Peacock / Sky)

The Diplomat (Netflix)

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Slow Horses (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Premio Carol Burnett

Ted Danson

Premio Cecil B. DeMille

Viola Davis

Mejor actriz en una película de drama

Fernanda Torres – I’m Still Here como Eunice Paiva - GANADORA

Pamela Anderson – The Last Showgirl como Shelly

Angelina Jolie – Maria como Maria Callas

Nicole Kidman – Babygirl como Romy Mathis

Tilda Swinton – The Room Next Door como Martha Hunt

Kate Winslet – Lee como Lee Miller

Mejor actor en una película de drama

Adrien Brody – The Brutalist como László Tóth - GANADOR

Timothée Chalamet – A Complete Unknown como Bob Dylan

Daniel Craig – Queer como William Lee

Colman Domingo – Sing Sing como John “Divine G.” Whitfield

Ralph Fiennes – Conclave como Cardenal Lawrence

Sebastian Stan – The Apprentice como Donald Trump

Mejor película de drama

The Brutalist - GANADORA

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Mejor película musical o de comedia

Emilia Pérez - GANADORA

Anora

Challengers

A Real Pain

The Substance

Wicked