Llenó la pelopincho sin manguera y el truco se hizo viral

En medio de un caluroso verano argentino y frente a una crisis económica que limita las escapadas a la costa o al exterior, muchos recurren al ingenio para disfrutar de un chapuzón refrescante. Un video casero, subido a las redes por Walter Gastón, no tardó en hacerse viral, mostrando cómo la creatividad argentina siempre encuentra soluciones a los desafíos cotidianos.

El ingenio en acción

En el video, Gastón narra la particular solución que encontró una amiga suya al quedarse sin manguera para llenar su pileta de lona, conocida popularmente como "Pelopincho". En lugar de resignarse, optaron por una solución simple pero efectiva: girar la canilla de plástico de manera que, con suficiente presión, el agua saliera en un chorro que alcanzara directamente la pileta.

Entre risas, Walter destaca: "Los argentinos no gobernamos el mundo porque no queremos". Esta frase, cargada de humor y orgullo, resonó entre los usuarios, quienes no tardaron en llenar el post de comentarios igualmente creativos e irónicos.

Las reacciones en redes

El video acumuló cientos de miles de visualizaciones, likes y comentarios. Entre ellos, Melina destacó la "IA (Inteligencia Argentina)", mientras que Erik bromeó: "¿No era más fácil derribar la casa y reconstruirla cerca de la pileta?". Otros, como Nahuel, ironizaron sobre la presión del agua, un problema recurrente en muchas provincias argentinas: "Pileta con cascada, la envidia del barrio".

Incluso comentarios como "Era más fácil cargarla en la casa del vecino y llevarla después", en tono sarcástico, reflejan cómo la creatividad nacional siempre encuentra eco en las redes sociales.

Cuidar el agua en verano

En paralelo a este fenómeno viral, Aguas Cordobesas, la empresa proveedora de agua, publicó recomendaciones para optimizar el uso del recurso y mantener las piletas en condiciones óptimas sin derroche. Entre los consejos destacan:

Chequear fugas: Reparar cualquier fisura en las piletas.

Reparar cualquier fisura en las piletas. Reducir la evaporación: Usar cobertores para evitar que el calor se lleve el agua.

Usar cobertores para evitar que el calor se lleve el agua. Filtrado eficiente: Mantener el sistema de filtración en buenas condiciones para evitar el recambio constante.

Mantener el sistema de filtración en buenas condiciones para evitar el recambio constante. Tratamiento del agua: Estabilizar el cloro y el pH.

Estas medidas son claves en un contexto donde el cuidado del agua se vuelve cada vez más importante, especialmente durante los meses de calor.

El impacto del ingenio argentino

El video de @walter.gastn en TikTok no solo generó risas, sino que también puso en evidencia cómo los argentinos, aun en tiempos de dificultad económica, recurren al ingenio para disfrutar del verano sin perder el humor.

Este contenido nos recuerda que, con creatividad, los desafíos cotidianos pueden convertirse en oportunidades para destacar ese espíritu único que caracteriza al país.