Gran Hermano 2025 vivió una noche de alta tensión este lunes con el esperado repechaje. Luego de la eliminación de Sofía, el programa abrió una votación para que el público decidiera cuál de los exconcursantes merecía volver a la competencia. Con una amplia ventaja en los votos, Luca se consagró como el gran elegido para reingresar a la casa más famosa del país.

El público decidió: Luca volvió a la casa

Desde el domingo a la noche, la audiencia tuvo la oportunidad de votar de manera positiva para determinar quién regresaría. El resultado fue contundente: Luca arrasó en la votación con un 63,1% de los votos y obtuvo su pase directo al reality. Su regreso provocó sorpresa entre los participantes, quienes no esperaban volver a verlo en competencia.

Mientras tanto, Giuliano y Renato, quienes quedaron en segundo y tercer lugar en la votación, deben aguardar hasta este martes para conocer su destino. Serán sus propios excompañeros quienes, a través de una votación en el confesionario, decidirán cuál de los dos podrá reingresar a la casa.

El rating y el impacto del repechaje

El reingreso de Luca generó grandes expectativas y logró sostener la audiencia habitual del ciclo. Gran Hermano comenzó con 9 puntos de rating, subió a 11.7 y alcanzó los 12.5 puntos en el momento de su vuelta. Si bien no representó un salto significativo en los números, demostró el fuerte interés que sigue despertando el formato.

La actitud de Ulises que generó repudio

Mientras la casa se revolucionaba con la vuelta de Luca, Ulises Apóstolo protagonizó una situación que causó indignación entre sus compañeros. Durante la gala de eliminación, Santiago del Moro reveló un episodio desagradable: "Ulises se estuvo cortando las uñas en las reposeras y dejó todo ahí, un asco".

El hecho no pasó desapercibido dentro de la casa. Brian preguntó en el comedor quién había sido, y Lourdes no dudó en responder: "Me lo dijo ayer: Ulises". Martina se sumó con un "¡Qué asco!" y Claudio, visiblemente molesto, comentó: "Te sentás y te queda una uña pegada en el brazo". Finalmente, Ulises admitió su acción y pidió disculpas.

Un nuevo giro en el juego: más participantes ingresarán a la casa

El conductor del programa anunció otro bombazo: el próximo lunes ingresarán nuevos jugadores a la competencia. "El año pasado entraron siete y ocho participantes, así que prepárense para algo fuerte", adelantó Santiago del Moro. Esta movida promete sacudir nuevamente la estrategia de los concursantes y traer más drama a la pantalla.