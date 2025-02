Kicillof le marcó la cancha a Milei: "El Estado provincial aparece para garantizar derechos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto en la localidad de Mayor Buratovich, donde entregó 108 títulos de propiedad gratuitos a familias del municipio de Villarino. El evento se realizó en el Centro Educativo y Cultural y contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Carlos Bevilacqua.

Durante su discurso, Kicillof resaltó la importancia de la intervención estatal en la garantía de derechos fundamentales: "Como venimos haciendo hace más de cinco años, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando en el territorio, junto a cada uno de los 135 intendentes, para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo".

El mandatario provincial señaló que muchas de las escrituras entregadas podrían haberse obtenido por vía privada, pero que su alto costo impide que muchas familias accedan a ellas. "Es allí donde aparece el Estado provincial para garantizar sus derechos", enfatizó.

Seguridad jurídica y bienestar para los bonaerenses

Las escrituras entregadas forman parte del programa Mi Escritura, Mi Casa, una iniciativa del Gobierno provincial que busca otorgar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar los costos de un escribano particular. Además, el plan condona deudas del impuesto inmobiliario y permite convertir las propiedades en bienes de familia, asegurando que no puedan ser embargadas.

Axel Kicillof y parte de su equipo en Villarino.

El ministro Mena destacó que la entrega de escrituras es una muestra de la "decisión del Gobierno de trabajar por la igualdad de los bonaerenses", y añadió: "Contamos con un Gobernador que hace valer los derechos de todos los habitantes y con un Estado presente que garantiza el libre ejercicio del derecho a la vivienda".

El intendente Bevilacqua, por su parte, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios: "Estas escrituras son producto del compromiso del Gobierno provincial para garantizar el derecho al hogar y el arraigo a muchas familias de nuestro distrito. Más allá de las diferencias políticas, estamos realizando un muy buen trabajo en conjunto para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas".

A través de la Escribanía General de Gobierno, ya se entregaron 296 títulos de propiedad gratuitos en Villarino. Además, las escrituras también benefician al municipio, ya que incluyen lotes sociales y un predio que será donado a la Sociedad de Fomento La Mascota.

Equipamiento para bomberos de Pedro Luro

En el marco del evento, Kicillof también hizo entrega de equipamiento destinado al cuerpo de bomberos de Pedro Luro, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El acto contó con la presencia de los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Trabajo, Walter Correa; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el director provincial de Coordinación de la Gestión Territorial Interior Sur, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán; la ex intendenta Patricia Cobello y concejales locales.