Gallardo, tras el empate de River: “No hay excusas, estamos en deuda”

Después del triunfo ante Independiente que parecía marcar el despegue en el Torneo Apertura, River no pudo sostener su impulso y empató 0-0 con Godoy Cruz en Mendoza, por la quinta fecha del certamen de Primera División. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo dificultades para generar juego ante un rival bien plantado defensivamente.

El Pity Martínez, quien volvió a sumar minutos en el equipo, hizo su propio análisis tras el partido: “Esto es partido tras partido, todos los partidos son una chance. Hay que estar a la altura, al que le toca jugar tiene que dar el máximo”.

La autocrítica de Gallardo

Minutos después, en conferencia de prensa, Gallardo respaldó el rendimiento de Martínez y dejó en claro que el equipo aún no logra su mejor versión. “Nos da cosas que no tenemos, inventiva, uno contra uno, va a seguir sumando minutos de juego para que se sienta cada vez mejor”, dijo sobre el ex-Huracán.

El DT fue categórico respecto al nivel del equipo: “Hay que seguir insistiendo, no queda otra. Seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, de la mejor versión individual de los futbolistas para terminar de soltarse. Las cosas no salen como deseamos, o como hubiésemos preferido a esta altura, que fuese todo más fluido... No está sucediendo. Somos conscientes, hay que seguir intentando”.

“Estamos en deuda”

Gallardo analizó los problemas de su equipo para generar juego ofensivo y romper defensas cerradas. “Nos falta funcionar mejor, un poco más de creatividad. Por momentos lo tenemos, pero falta darle continuidad a eso bueno que queremos armar. Los partidos se abren por individualidades, también nos falta mayor decisión, insistir más para llegar a concretar”, afirmó.

Sin embargo, evitó profundizar en detalles tácticos ante la prensa. “La responsabilidad es de uno. Las cosas que necesitamos para darle más continuidad al juego se las comunico a los futbolistas, no te las voy a comunicar a vos. Es mi responsabilidad y punto”, expresó.

Finalmente, reconoció la deuda del equipo con los hinchas: “Cuando hablamos de creatividad, hablamos de que todo el equipo sea creativo, no que recaiga en un solo jugador. A veces los partidos son cerrados y toca ganar 1-0 por una generación individual hasta que el equipo vaya apareciendo. Entiendo que nosotros estamos en falta, estamos en deuda. Analizamos y somos conscientes de la exigencia que tenemos”.

Lo que viene para River

Con este empate, River suma puntos importantes, pero sigue sin alcanzar el nivel de juego que busca su entrenador. En su primera etapa en el club, Gallardo conquistó 13 títulos, y ahora busca consolidar un equipo competitivo para volver a pelear en lo más alto.

El Millonario tendrá que mejorar su funcionamiento de cara a los próximos compromisos, donde intentará recuperar su mejor versión y responder a las expectativas de su entrenador y los hinchas.