Mayra Mendoza contra Milei: "Lo único que viene consiguiendo es una investigación del FBI por estafador"

La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, arremetió contra el presidente Javier Milei luego del escándalo generado por la criptomoneda LIBRA, la cual el mandatario promocionó en sus redes sociales y que posteriormente se desplomó, generando denuncias penales en su contra.

Críticas desde la oposición

Desde su cuenta en X, la intendenta kirchnerista expresó: "Milei quería ser un fenómeno global, consiguiendo un apoyo extraordinario (más deuda) del FMI. Por ahora, lo único que viene consiguiendo es una investigación del FBI por estafador. Casi, por una letra".

Mendoza también cuestionó el respaldo institucional con el que cuenta el presidente en Argentina y sugirió que, fuera del país, la situación podría ser diferente: "Esta vez no va a ser tan fácil. En Argentina no hay justicia, pero afuera no hay un Comodoro Py que haga los mandados". Finalmente, cerró su mensaje con el hashtag #MileiEstafador, que se volvió tendencia en la red social.

El escándalo de las criptomonedas

El episodio que desató la controversia se originó cuando Milei utilizó su cuenta en X para promocionar la criptomoneda $LIBRA, asegurando que estaba orientada a "incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos". Sin embargo, horas después del anuncio, el valor de la criptodivisa cayó abruptamente.

Frente a las críticas, el mandatario salió a aclarar el sábado que solo buscaba respaldar "un emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna" y que no estaba completamente informado sobre los detalles del proyecto. Pese a sus explicaciones, la situación derivó en denuncias penales en su contra.

Repercusiones políticas

El incidente con LIBRA generó una ola de críticas no solo desde la oposición, sino también desde diversos sectores políticos y económicos. La promoción de la criptomoneda por parte del presidente encendió el debate sobre la regulación de los activos digitales y el rol de los líderes políticos en la difusión de este tipo de inversiones.

Mientras Milei enfrenta denuncias y cuestionamientos, desde el oficialismo buscan minimizar el impacto de la controversia. No obstante, el tema sigue en el centro de la agenda política y económica del país.