Julián Álvarez le envió un mensaje a Kicillof y le pidió unificar el bloque de concejales en Lanús

En su mensaje, Álvarez hizo referencia a declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aseguró que el MDF "no es para dividir sino para multiplicar" y que "contiene a muchos compañeros que no estaban contenidos en ningún lado". Sin embargo, el jefe comunal de Lanús expuso una contradicción en esta postura al mencionar la situación política en su distrito.

“He visto, además, que uno de los integrantes del MDF que usted conduce es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien hace poco más de un año rompió el bloque de concejales en nuestra ciudad de Lanús, como lo ha hecho en otros municipios peronistas, la cual recuperamos luego de ocho años de macrismo”, manifestó Álvarez en su escrito.

Sr. gobernador @Kicillofok, en el día de ayer escuché a su ministro de Gobierno decir que el nuevo espacio político que lanzó “no es para dividir sino para multiplicar" y que "contiene a muchos compañeros que no estaban contenidos en ningún lado”.



He visto, además, que uno de… — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) February 25, 2025

El pedido del intendente a Kicillof

Asimismo, el alcalde lanusense recordó un episodio anterior en el que solicitó la intervención del gobernador para evitar la fragmentación del peronismo en su municipio. “Cuando le pedí en aquel momento que nos ayude a hablar con el intendente de Avellaneda para no dividir al peronismo en Lanús, usted, gobernador, me contestó que no lo conducía a Ferraresi y no podía hacer nada”, remarcó.

En este contexto, y con Ferraresi como parte del MDF, Julián Álvarez solicitó a Kicillof una acción concreta para revertir la situación en el Concejo Deliberante de Lanús. “Teniendo en cuenta que ahora el intendente Ferraresi forma parte del espacio político que usted conduce, y luego de escuchar a su ministro decir que no es un espacio que busque dividir, quiero pedirle que por favor unifique nuevamente el bloque de concejales, ya que la única división que existe hoy en el Concejo Deliberante es de una concejala que ahora pertenece al MDF que lo tiene a usted como referente y conductor”.

Un nuevo foco de tensión en el peronismo bonaerense

El mensaje del intendente de Lanús marca un nuevo episodio de tensión dentro del peronismo bonaerense, en medio de las disputas por el armado político de cara a los próximos desafíos electorales. Con el lanzamiento del MDF, Kicillof busca ampliar su base de sustentación, pero también enfrenta críticas de sectores que temen una mayor fragmentación dentro del oficialismo.