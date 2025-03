El Papa Francisco sigue internado tras su crisis respiratoria y el mundo católico se une en oración

El Papa Francisco continúa hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde permanece internado desde el 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral. En las últimas horas, la Santa Sede informó que el Pontífice tuvo "una noche tranquila" tras la crisis de broncoespasmo que sufrió el viernes por la tarde, la cual agravó su cuadro respiratorio y obligó a los médicos a intervenir con ventilación mecánica no invasiva.

Según el parte médico, Francisco presentó "un ataque aislado de broncoespasmo" que le provocó vómitos con inhalación y un repentino deterioro en su función respiratoria. De inmediato, el equipo médico le realizó una broncoaspiración y le suministró ventilación mecánica no invasiva, con una "buena respuesta en el intercambio gaseoso". Aunque la evolución inicial fue favorable, los especialistas advirtieron que necesitarán entre 24 y 48 horas para evaluar el impacto real de este episodio en su salud general.

Un Papa con antecedentes médicos delicados

A sus 88 años, Francisco ha atravesado diversos problemas de salud en los últimos años. Su historial médico incluye la extirpación de parte de un pulmón cuando era joven debido a una pleuresía, lo que lo hace más vulnerable a infecciones respiratorias. En esta ocasión, los médicos identificaron que la neumonía bilateral que lo afecta es producto de una infección polimicrobiana, una combinación de virus y bacterias que ha complicado su recuperación.

El Vaticano mantiene un pronóstico reservado y no ha dado señales de que el Pontífice esté fuera de peligro. Aunque su cuadro había mostrado signos de estabilidad a lo largo de la última semana, la crisis respiratoria del viernes encendió nuevamente las alarmas y generó preocupación en la comunidad católica.

Oraciones y muestras de apoyo en todo el mundo

Mientras Francisco enfrenta este delicado momento de salud, fieles de todo el mundo han manifestado su apoyo con mensajes de aliento y cadenas de oración. En Roma, cientos de personas se han congregado en la Plaza de San Pedro para rezar por su recuperación, organizando el rezo del Santo Rosario cada noche desde el lunes.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigió la última oración colectiva y recordó que el Papa siempre ha pedido: "Por favor, no se olviden de rezar por mí". Además, destacó que Francisco no solo agradece estas plegarias en su nombre, sino que también desea que se eleven "por todos aquellos que, en este particular momento dramático y sufriente del mundo, llevan la pesada carga de la guerra, la pobreza y la enfermedad".

El impacto de su figura trasciende las fronteras del catolicismo. En las calles de Roma, incluso no creyentes han expresado su admiración por su mensaje de humildad y cercanía. "No soy católico, pero respeto su figura", afirmó Francesco, un joven de la provincia de Frosinone, quien destacó que el Papa ha sabido conectar con personas de todas las creencias.

La incertidumbre sobre su futuro

Si bien desde el Vaticano buscan transmitir tranquilidad, la realidad es que la salud del Papa Francisco sigue siendo frágil. Este nuevo episodio de broncoespasmo interrumpió la tendencia positiva que venía mostrando y puso en evidencia la complejidad de su cuadro clínico.

Por ahora, Francisco continúa bajo estricta supervisión médica en el Hospital Gemelli, sin previsión de alta en el corto plazo. A la espera de nuevas actualizaciones, la comunidad católica y el mundo entero siguen de cerca su evolución, con la esperanza de que logre superar este difícil momento.