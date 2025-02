"Milei es el principal responsable del narcotráfico", afirmó Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió con dureza al presidente Javier Milei luego de que este sugiriera su renuncia para intervenir el distrito. En una conferencia de prensa, el mandatario provincial acusó al jefe de Estado de ser "el responsable del narcotráfico" en el país.

"La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones", sentenció Kicillof, rodeado de intendentes, funcionarios, legisladores y referentes del peronismo bonaerense, en un claro mensaje de respaldo político.

Un cruce en medio de la conmoción por el crimen de Kim Gómez

El enfrentamiento entre Milei y Kicillof se intensificó tras el brutal asesinato de Kim Gómez, una nena de 7 años, durante un robo en La Plata. El crimen generó indignación en la sociedad y reavivó el debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense, provocando fuertes cruces entre funcionarios nacionales y provinciales.

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a la administración de Kicillof de no tomar medidas efectivas contra el delito. En respuesta, el gobernador bonaerense criticó la falta de recursos destinados a la seguridad por parte de la Casa Rosada y apuntó contra Milei: "El presidente ha desmantelado todas las políticas de seguridad y ahora nos quiere echar la culpa".

En la misma línea, señaló que “el incremento de la violencia y el crimen está hoy asociado al narcotráfico. Y la provincia no produce drogas. Para llegar tiene que atravesar fronteras nacionales y es responsabilidad de Nación”.

“No se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar a una provincia con una intervención. Su mensaje no es digno de un presidente de la Nación”, sostuvo.

“Milei debería tener muy en claro que más allá de las diferencias políticas, hay consensos que no se tocan, la democracia, el federalismo y la Constitución. Es Presidente de la Nación pero no gobierna ninguna de las 23 provincias. Los gobernadores y los intendentes no son sus empleados”, agregó Kicillof.



Por último, el mandatario dijo que instruyó al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado formulen una denuncia penal para que se investigue "la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia".